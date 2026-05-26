राजस्थान: जोधपुर के मेहरानगढ़ किले की यात्रा से पहले जानें इससे जुड़ी ये 5 खास बातें

राजस्थान के जोधपुर में स्थित मेहरानगढ़ किला एक अहम ऐतिहासिक स्थल है। यह किला अपनी विशाल दीवारों और खूबसूरत वास्तुकला के लिए जाना जाता है। मेहरानगढ़ किले का निर्माण 1460 में राजा राव जोधा ने करवाया था। यह किला शहर के ऊपरी हिस्से पर स्थित है, जिससे यहां से जोधपुर का सुंदर दृश्य देखा जा सकता है। आइए आज हम आपको इस किले से जुड़ी कुछ जरूरी बातें बताते हैं।

#1 किले की दीवारें हैं बहुत मजबूत मेहरानगढ़ किले की दीवारें 36 मीटर ऊंची और 10 मीटर मोटी हैं, जो इसे भारत के सबसे मजबूत किलों में से एक बनाती हैं। इन दीवारों ने कई आक्रमणों का सामना किया है और आज भी अपनी मजबूती के लिए जानी जाती हैं। इस किले की दीवारों पर चलना एक खास अनुभव है, क्योंकि यहां से पूरे जोधपुर का नजारा दिखता है। शहर से 400 फीट की ऊंचाई पर स्थित, यह भारत के सबसे बड़े किलों में से एक है।

#2 किले के अंदर हैं कई संग्रहालय मेहरानगढ़ किले के अंदर कई संग्रहालय स्थित हैं, जहां आपको राजपूत इतिहास से जुड़ी कई चीजें देखने को मिलेंगी। इन संग्रहालयों में राजपूत योद्धाओं की तलवारें, कवच, गहने और अन्य चीजें प्रदर्शित की गई हैं। यहां आपको राजपूत संस्कृति और उनके जीवन के तरीके के बारे में भी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा यहां पर कई पुरानी पेंटिंग भी देखी जा सकती हैं, जो उस समय की कला का बेहतरीन उदाहरण हैं।

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#3 किले की वास्तुकला कर देगी मंत्रमुग्ध किले के अंदर की खूबसूरत सजावट और वास्तुकला लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती है। इस महल में आपको राजपूत काल की बेहतरीन कारीगरी देखने को मिलेगी। महल की दीवारों पर की गई नक्काशी और पेंटिंग आज भी अपनी सुंदरता बनाए हुए हैं। यहां की खिड़कियां और दरवाजे भी बहुत सुंदर हैं, जो आपको पुराने समय की याद दिलाते हैं। इस महल की सजावट और वास्तुकला राजपूत संस्कृति की समृद्धि को दर्शाती है।

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#4 किले से दिखता है खूबसूरत नजारा मेहरानगढ़ किले से जोधपुर शहर का दृश्य बेहद खूबसूरत है। यहां से सूर्यास्त का दृश्य देखने लायक है, जब सूरज धीरे-धीरे क्षितिज पर डूबता है और आसमान रंग-बिरंगा हो जाता है। यह अनुभव यादगार है और फोटोग्राफी प्रेमियों के लिए एक बेहतरीन जगह है। यहां से आप नीली छतों वाले जोधपुरी घरों को भी देख सकते हैं, जो इसे और भी खास बनाता है। यह जगह शांति और प्राकृतिक सुंदरता का अनोखा संगम है।