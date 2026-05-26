जयपुर का आमेर किला है इस शहर की पहचान, जानिए इससे जुड़ी खास बातें
क्या है खबर?
राजस्थान की राजधानी जयपुर का आमेर किला एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यह किला अरावली पहाड़ियों पर स्थित है और इसकी बनावट मुगल और राजपूत शैली का मेल है। आमेर किले का निर्माण राजा मान सिंह ने 1592 में शुरू करवाया था और यह उनके वंशजों द्वारा पूरा किया गया। इस किले में कई सुंदर महल, बाग-बगिचे और मंदिर हैं, जो इसे पर्यटकों के बीच लोकप्रिय बनाते हैं। आइए इस किले की खास बातें जान लेते हैं।
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आमेर किले तक पहुंचने का रास्ता
आमेर किले तक पहुंचने के लिए आपको पहले जयपुर से आमेर गांव जाना होगा। यहां से आप जीप या हाथी की सवारी करके किले तक पहुंच सकते हैं। हाथी की सवारी पर्यटकों के बीच बहुत पसंद की जाती है, क्योंकि यह एक अनोखा अनुभव देती है। अगर आप चाहें तो पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन यह थोड़ा मुश्किल हो सकता है, खासकर गर्मियों में। जीप या हाथी की सवारी, दोनों ही सुरक्षित और आरामदायक हैं।
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किले का मुख्य द्वार और प्रवेश शुल्क
आमेर किले का मुख्य द्वार 'मोती दरवाजा' कहलाता है, जो सफेद पत्थर से बना है। यहां प्रवेश के लिए शुल्क लिया जाता है, जो भारतीय नागरिकों और विदेशी पर्यटकों के लिए अलग-अलग होता है। भारतीय नागरिकों के लिए प्रवेश शुल्क लगभग 100 रुपये और विदेशी पर्यटकों के लिए 500 रुपये है। बच्चों के लिए प्रवेश निःशुल्क है। इस शुल्क में किले के सभी प्रमुख हिस्सों को देखने की अनुमति शामिल होती है।
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किले का दीवान-ए-आम हॉल
आमेर किले का दीवान-ए-आम हॉल एक बड़ा हॉल है, जहां राजा अपने प्रजाजनों की समस्याएं सुनते थे। इस हॉल में 72 खंभे हैं, जो बिना किसी सहारे के खड़े होते हैं। इन खंभों पर सुंदर नक्काशी और चित्रकारी की गई हैं, जो उस समय की कला और संस्कृति को दर्शाती हैं। यहां बैठकर आप उस समय की शाही व्यवस्था और जीवन शैली को करीब से देख सकते हैं। रानियां इस सभा में नहीं आ-जा सकती थीं।
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किले का शीश महल
शीश महल आमेर किले का प्रमुख आकर्षण है। इसकी दीवारें और छतें पूरी तरह से शीशे से बनी हुई हैं, जिससे इसमें प्रवेश करते ही ऐसा लगता था जैसे आप किसी जादुई दुनिया में आ गए हों। सूरज की किरणें जब इन शीशों पर पड़ती थीं तो पूरा कमरा चमक उठता था। यह महल राजपूत कला और वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है, जो पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। राजा इस महल में सर्दी के दौरान रहा करते थे।
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किले में स्थित गणेश मंदिर
आमेर किले में स्थित गणेश मंदिर भी देखने लायक जगहों में शामिल है। इस मंदिर को राजा मान सिंह ने बनवाया था और यह भगवान गणेश को समर्पित है। यहां हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। आमेर किला न केवल अपनी भव्यता और सुंदरता के लिए जाना जाता है, बल्कि इतिहास प्रेमियों और पर्यटकों के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण स्थल है। अगर आप राजस्थान जा रहे हैं तो इसे अपनी यात्रा सूची में शामिल जरूर करें।