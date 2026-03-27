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हेलसिंकी की यात्रा करने जा रहे हैं? इन 5 इमारतों का जरूर करें रुख
हेलसिंकी की ऐतिहासिक इमारतें

हेलसिंकी की यात्रा करने जा रहे हैं? इन 5 इमारतों का जरूर करें रुख

लेखन सयाली
Mar 27, 2026
07:00 pm
क्या है खबर?

फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी एक खूबसूरत शहर है, जो अपनी इमारतों और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। यहां की इमारतें न केवल सुंदर हैं, बल्कि इतिहास और संस्कृति का भी परिचय देती हैं। अगर आप इस शहर की यात्रा करने जा रहे हैं तो आपको यहां की कुछ बेहतरीन इमारतें जरूर देखनी चाहिए। आइए आज हम आपको ऐसी ही 5 इमारतों के बारे में बताते हैं, जो आपकी यात्रा को यादगार बना सकती हैं।

#1

फिनलैंड का राष्ट्रीय पुस्तकालय

फिनलैंड के राष्ट्रीय पुस्तकालय को 1828 में स्थापित किया गया था। यह फिनलैंड का सबसे पुराना और सबसे बड़ा पुस्तकालय है। यहां पर लगभग 35 लाख किताबें और अन्य सामग्री उपलब्ध हैं। इस पुस्तकालय की बनावट बहुत सुंदर है, जिसमें बारोक और नवशास्त्रीय शैली का मेल देखा जा सकता है। यहां पर पढ़ाई करने वाले छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए एक शांत और सुविधाजनक माहौल मिलता है। आप यहां आ कर फिनलैंड से जुड़ी किताबें पढ़ सकते हैं।

#2

हेलसिंकी कैथेड्रल

हेलसिंकी कैथेड्रल को 1852 में पूरा किया गया था। यह एक बहुत ही सुंदर चर्च है, जो सेंट निकोलस को समर्पित है। इस चर्च की सफेद रंग की दीवारें और हरे रंग का गुंबद इसे खास बना देते हैं। यहां हर साल हजारों पर्यटक आते हैं और इसकी सुंदरता का आनंद लेते हैं। यह चर्च शहर के केंद्र में स्थित है और इसके आसपास का दृश्य भी मनमोहक लगता है।

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#3

फिनिश राष्ट्रीय ओपेरा और बैले

फिनिश राष्ट्रीय ओपेरा और बैले को 1993 में खोला गया था। यह ओपेरा हाउस न केवल प्रदर्शनियों के लिए, बल्कि अलग-अलग प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए भी जाना जाता है। इस ओपेरा हाउस की बनावट आधुनिक शैली की है, जिसमें कांच और स्टील का उपयोग किया गया है। यहां पर आयोजित होने वाले शो और प्रदर्शनी आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। यहां का माहौल बहुत ही जीवंत और आकर्षक है।

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#4

फिनिश कला संग्रहालय

फिनिश कला संग्रहालय को 1873 में स्थापित किया गया था। यह संग्रहालय फिनलैंड की आधुनिक कला को दर्शाता है। इस संग्रहालय में आपको फिनलैंड के मशहूर कलाकारों की पेंटिंग और मूर्तियां मिलेंगी। यहां पर आयोजित होने वाली प्रदर्शनी फिनलैंड की कला संस्कृति को समझने में मदद करती हैं। इस संग्रहालय की बनावट भी बहुत सुंदर है, जिसमें आधुनिक शैली की झलक देखी जा सकती है। यहां का माहौल कला प्रेमियों के लिए बहुत ही आकर्षक है।

#5

हेडिंगविक स्ट्रीट

हेडिंगविक स्ट्रीट हेलसिंकी की सबसे पुरानी सड़क है, जो अपने रंग-बिरंगे घरों के लिए मशहूर है। यह सड़क 1903 में बनाई गई थी, जिसमें आपको अलग-अलग प्रकार के वास्तुशास्त्र देखने को मिलेंगे। यहां पर स्थित घरों की छतें बहुत ही आकर्षक हैं, जो इस क्षेत्र की विशेषता मानी जाती हैं। इन सभी इमारतों को देखकर आप हेलसिंकी की समृद्ध संस्कृति और इतिहास को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और आपकी यात्रा यादगार बन जाएगी।

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