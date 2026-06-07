रोजाना प्रोटीन पाउडर का सेवन कर रहे हैं? जानिए इसके 5 जोखिम

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त्वचा पर पड़ सकता है प्रतिकूल प्रभाव

प्रोटीन पाउडर का अत्यधिक सेवन त्वचा की समस्याओं को बढ़ा सकता है। इससे मुंहासे, खुजली और सूजन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा प्रोटीन पाउडर में मौजूद कृत्रिम स्वाद और अन्य तत्व त्वचा की संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं। खासकर अगर आपकी त्वचा पहले से ही संवेदनशील हो या आपको किसी प्रकार की एलर्जी हो तो प्रोटीन पाउडर से त्वचा की समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसलिए, त्वचा की समस्याओं वाले लोग प्रोटीन पाउडर लेने से बचें।