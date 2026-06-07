रोजाना प्रोटीन पाउडर का सेवन कर रहे हैं? जानिए इसके 5 जोखिम
क्या है खबर?
प्रोटीन पाउडर का सेवन करने से मांसपेशियों की मजबूती और वजन घटाने में मदद मिलती है। हालांकि, यह एक सप्लीमेंट है, जो हर किसी के लिए जरूरी नहीं होता। अगर आप इसे बिना जरूरत के लेते हैं तो इससे कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। आइए आज हम आपको प्रोटीन पाउडर के सेवन से जुड़े कुछ ऐसे जोखिमों के बारे में बताते हैं, जिनके बारे में आपको शायद ही पता हो।
#1
किडनी पर पड़ सकता है बुरा प्रभाव
प्रोटीन पाउडर का अधिक सेवन किडनी पर दबाव डाल सकता है। अगर आप पहले से ही किडनी की बीमारी से ग्रस्त हैं तो प्रोटीन पाउडर का सेवन आपके लिए हानिकारक हो सकता है। यह आपके शरीर में यूरिया और क्रिएटिनिन के स्तर को बढ़ा सकता है, जिससे किडनी की कार्यक्षमता प्रभावित होती है। इसलिए, किडनी की समस्याओं वाले लोग प्रोटीन पाउडर से बचें और डॉक्टर की सलाह के बाद ही इसका सेवन करें।
#2
पाचन तंत्र को कर सकता है प्रभावित
प्रोटीन पाउडर में मौजूद कृत्रिम स्वाद और अन्य तत्व पाचन तंत्र को खराब कर सकते हैं। इससे दस्त, गैस और पेट दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ प्रोटीन पाउडर में मौजूद दूध का तत्व भी पाचन तंत्र को प्रभावित कर सकता है। खासकर अगर आपको दूध से एलर्जी हो या आप इसे पचा नहीं पाते हों तो यह समस्या बढ़ सकती है। इसलिए, पाचन तंत्र की समस्याओं वाले लोग प्रोटीन पाउडर से बचें।
#3
हड्डियों को कर सकता है कमजोर
प्रोटीन पाउडर का अधिक सेवन हड्डियों के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। इससे हड्डियों में कमजोरी आ सकती है और फ्रैक्चर का खतरा बढ़ सकता है। खासकर अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो तो प्रोटीन पाउडर से हड्डियां कमजोर हो सकती हैं। इसके अलावा प्रोटीन पाउडर में मौजूद एसिड भी हड्डियों को कमजोर कर सकता है। इसलिए, हड्डियों की समस्याओं वाले लोग प्रोटीन पाउडर लेने से बचें।
#4
त्वचा पर पड़ सकता है प्रतिकूल प्रभाव
प्रोटीन पाउडर का अत्यधिक सेवन त्वचा की समस्याओं को बढ़ा सकता है। इससे मुंहासे, खुजली और सूजन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा प्रोटीन पाउडर में मौजूद कृत्रिम स्वाद और अन्य तत्व त्वचा की संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं। खासकर अगर आपकी त्वचा पहले से ही संवेदनशील हो या आपको किसी प्रकार की एलर्जी हो तो प्रोटीन पाउडर से त्वचा की समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसलिए, त्वचा की समस्याओं वाले लोग प्रोटीन पाउडर लेने से बचें।
#5
वजन घटाने में नहीं है प्रभावी
वजन घटाने के लिए प्रोटीन पाउडर का सेवन करना जरूरी नहीं है। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त प्रोटीन भी वजन घटाने में उतनी ही प्रभावी होती है, जितनी कि प्रोटीन पाउडर। इसके लिए आप अपनी डाइट में दालें, फलियां, दूध और अन्य प्राकृतिक खाद्य पदार्थ शामिल कर सकते हैं। इससे न केवल आपका वजन संतुलित रहेगा, बल्कि आपको आवश्यक सभी पोषक तत्व भी मिलेंगे। इसके अलावा प्राकृतिक प्रोटीन सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद होती है।