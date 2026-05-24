गर्मियों के दौरान बच्चों को कार में छोड़ना हो सकता है खतरनाक, जानिए इसके जोखिम

बच्चों को कार में छोड़ना उनके जीवन के लिए बड़ा खतरा बन सकता है, खासकर गर्मियों में जब तापमान काफी बढ़ जाता है। इस दौरान कार का तापमान तेजी से बढ़ता है और इससे बच्चों को हीट स्ट्रोक, पानी की कमी और अन्य गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में किसी भी स्थिति में बच्चों को कार में अकेला न छोड़ें। आइए जानते हैं कि बच्चों को कार में छोड़ना क्यों खतरनाक है।

#1 हीट स्ट्रोक का खतरा गर्मियों में कार का तापमान बहुत तेजी से बढ़ सकता है, जो कि बाहर के तापमान से कई गुना अधिक होता है। जब आप किसी दुकान या अन्य काम से बाहर जाते हैं तो कार का तापमान 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जो कि बच्चों के लिए बेहद खतरनाक है। इस उच्च तापमान के कारण बच्चों को हीट स्ट्रोक हो सकता है, जिससे उनकी जान तक जा सकती है।

#2 पानी की कमी की समस्या कार में बंद होने से बच्चों को पर्याप्त हवा नहीं मिलती, जिससे वे जल्दी थक जाते हैं और उनके शरीर में पानी की कमी हो सकती है। यह समस्या बच्चों के लिए बहुत गंभीर हो सकती है और इससे उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। ऐसे में कभी भी बच्चों को कार में अकेला न छोड़ें और उन्हें हमेशा सुरक्षित और ठंडे स्थान पर रखें। कार में बैठे-बैठे भी उन्हें पानी पिलाते रहना अहम है।

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#3 मानसिक स्वास्थ्य पर असर गर्मी का अधिक तापमान न केवल शरीर पर, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डाल सकता है। कार में बंद होने से बच्चों का मूड खराब हो सकता है और वे चिड़चिड़े हो सकते हैं। इसके अलावा इससे उनके मानसिक विकास पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य बहुत अहम होता है और उन्हें किसी भी तरह की असुविधा से बचाना जरूरी है। उन्हें कार में छोड़ने के बजाय अपने साथ लेकर ही जाएं।

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#4 दुर्घटनाओं का खतरा कार में बंद होने से दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ जाता है। अगर किसी कारणवश कार का दरवाजा लॉक हो जाए या खिड़की खुलने न पाए तो बच्चे फंस सकते हैं, जिससे उनकी जान को खतरा हो सकता है। इसके अलावा कार पार्क करते समय या निकालते समय भी सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि कोई दुर्घटना न हो। बच्चों की सुरक्षा के लिए यह जरूरी है कि उन्हें हमेशा सुरक्षित और ठंडे स्थान पर रखा जाए।