सफेद बालों की समस्या से परेशान हैं? इन आदतों को सुधारने पर हो सकता है फायदा
क्या है खबर?
बालों का सफेद होना अब केवल उम्र बढ़ने का संकेत नहीं रहा। यह समस्या तेजी से युवाओं में भी देखने को मिल रही है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिनमें गलत खान-पान से लेकर तनाव आदि शामिल हैं। आज हम आपको कुछ ऐसी आम आदतों के बारे में बताएंगे, जो बालों को सफेद करने का कारण बन सकती हैं। इन आदतों को सुधारकर आप अपने बालों की रंगत को बरकरार रख सकते हैं।
#1
तनाव को कम करें
तनाव एक ऐसी समस्या है, जो न केवल मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, बल्कि बालों की रंगत को भी खराब कर सकती है। जब आप तनाव में होते हैं तो आपके शरीर में एक खास हार्मोन बढ़ जाता है, जो बालों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है। इसके अलावा तनाव के कारण आपके शरीर में खून का बहाव भी प्रभावित होता है, जिससे बाल कमजोर होते हैं और सफेद होने लगते हैं।
#2
पोषक तत्वों की कमी न होने दें
बालों की सेहत के लिए कुछ खास पोषक तत्व बहुत जरूरी होते हैं। इनकी कमी से बाल कमजोर होकर टूट सकते हैं और उनकी रंगत भी खराब हो सकती है। इसलिए, अपनी डाइट में हरी सब्जियां, फल, मेवे और दूध आदि शामिल करें, ताकि आपके शरीर को इन जरूरी पोषक तत्वों की कमी न हो। इसके अलावा संतुलित डाइट से आपके बाल मजबूत और स्वस्थ रहेंगे और बालों की देखभाल बेहतर तरीके से हो सकेगी।
#3
धूम्रपान से बचें
धूम्रपान सिर्फ फेफड़ों के लिए ही हानिकारक नहीं होता। यह आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन की कमी पैदा कर देता है, जिससे बाल कमजोर होकर टूटने लगते हैं। धूम्रपान करने वाले लोगों में कम ऑक्सीजन पहुंचती है, जिससे बालों को पोषण देने वाली चीजें भी सही तरीके से नहीं पहुंच पातीं। इसलिए, अगर आप धूम्रपान करते हैं तो उसे छोड़ने की कोशिश करें या कम से कम करें, ताकि आपके बाल स्वस्थ रहें।
#4
बालों की देखभाल पर ध्यान दें
बालों की देखभाल करना बहुत जरूरी है, ताकि वे स्वस्थ रहें। नियमित रूप से तेल मालिश करें, ताकि सिर पर खून का बहाव बेहतर हो सके और पोषण मिल सके। इसके अलावा हफ्ते में 2 बार बाल धोएं और कंडीशनर का इस्तेमाल जरूर करें। समय-समय पर हेयर मास्क लगाते रहें, ताकि बालों को जरूरी पोषण मिलता रहे। सही देखभाल करने से आपके बाल मजबूत और चमकदार बने रहेंगे और सफेद नहीं होंगे।
#5
धूप से बचाव करें
धूप में ज्यादा रहने से सिर पर जलन हो सकती है, जिससे बाल कमजोर होकर टूटने लगते हैं और सफेद भी हो जाते हैं। अगर बाहर जाना पड़े तो छाता या टोपी पहनकर जाएं, ताकि सूरज की किरणें सीधे न पड़े। इसके अलावा घर पर रहते हुए भी समय-समय पर सिर को ढक कर रखें, ताकि वह सुरक्षित रहे। इन सभी बातों का ध्यान रखकर आप अपने बालों को सफेद होने से बचा सकते हैं।