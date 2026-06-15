कम उम्र में बालों को सफेद करने वाली आदतें

सफेद बालों की समस्या से परेशान हैं? इन आदतों को सुधारने पर हो सकता है फायदा

लेखन सयाली 08:04 pm Jun 15, 202608:04 pm

क्या है खबर?

बालों का सफेद होना अब केवल उम्र बढ़ने का संकेत नहीं रहा। यह समस्या तेजी से युवाओं में भी देखने को मिल रही है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिनमें गलत खान-पान से लेकर तनाव आदि शामिल हैं। आज हम आपको कुछ ऐसी आम आदतों के बारे में बताएंगे, जो बालों को सफेद करने का कारण बन सकती हैं। इन आदतों को सुधारकर आप अपने बालों की रंगत को बरकरार रख सकते हैं।