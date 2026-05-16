सेब से लेकर अनार तक, इन 5 फलों के छिलके होते हैं बहुत पौष्टिक
क्या है खबर?
आमतौर पर लोग फलों के छिलकों को फेंक देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ फलों के छिलके भी बहुत अधिक पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इनका सेवन कई स्वास्थ्य लाभ दे सकता है। फलों के छिलके में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स शरीर को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसे फलों के बारे में बताते हैं, जिनके छिलके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं।
#1
सेब का छिलका
सेब के छिलके में फाइबर, विटामिन-C और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो शरीर को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। इनसे शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने, पाचन को मजबूत करने और त्वचा को निखारने में मदद मिल सकती है। इसके अतिरिक्त सेब के छिलके में मौजूद पेक्टिन नामक तत्व कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मदद कर सकता है। आप सेब के छिलके का इस्तेमाल जूस या स्मूदी में कर सकते हैं।
#2
केले का छिलका
केले के छिलके में भी कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो त्वचा की देखभाल करने में मदद कर सकते हैं। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स त्वचा को निखारने और मुलायम बनाने में सहायक हो सकते हैं। इसके अलावा केले के छिलके में मौजूद पोटेशियम और मैग्नीशियम त्वचा को नम रखते हैं और उसे स्वस्थ बनाए रखते हैं। आप केले के छिलके का इस्तेमाल फेस पैक या स्क्रब के रूप में भी कर सकते हैं।
#3
संतरे का छिलका
संतरे के छिलके में विटामिन-C और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो त्वचा को ताजगी भरा महसूस कराते हैं। इसमें मौजूद प्राकृतिक एसिड त्वचा को साफ और चमकदार बनाते हैं। इसके अलावा संतरे के छिलके में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम त्वचा को पोषण देते हैं। आप संतरे के छिलके का इस्तेमाल फेस पैक या स्क्रब के रूप में भी कर सकते हैं, जिससे आपकी त्वचा मुलायम और स्वस्थ रहेगी।
#4
अनार का छिलका
अनार के छिलके में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। इसमें मौजूद प्राकृतिक तत्व त्वचा की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं और उसे युवा बनाए रखते हैं। अनार का छिलका त्वचा की गहराई तक जाकर उसे पोषण देता है। आप इसे पाउडर बनाकर फेस पैक या स्क्रब के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी त्वचा मुलायम और स्वस्थ रहेगी।
#5
पपीता का छिलका
पपीते के छिलके में प्राकृतिक एंजाइम होते हैं, जो मृत कोशिकाओं को हटाने में मदद करते हैं। इसमें मौजूद विटामिन-A और विटामिन-C त्वचा की रंगत सुधारते हैं और उसे मुलायम बनाते हैं। पपीते के छिलके में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा को स्वस्थ बनाए रखते हैं। आप इसे पाउडर बनाकर फेस पैक या स्क्रब के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी त्वचा निखरी हुई दिखेगी।