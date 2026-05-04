डिलीवरी के बाद महिलाओं को अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए ये चीजें, मिलेंगे कई फायदे

डिलीवरी के बाद महिलाओं को अपनी डाइट का खास ख्याल रखना चाहिए। इस समय शरीर को अतिरिक्त पोषण की जरूरत होती है। सही डाइट न केवल मां की सेहत को बेहतर बनाती है, बल्कि बच्चे के विकास में भी अहम भूमिका निभाती है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे खाने की चीजों के बारे में बताएंगे, जो डिलीवरी के बाद महिलाओं के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं और उन्हें ताकत प्रदान करती हैं।

#1 हरी पत्तेदार सब्जियां पालक, मेथी, बथुआ और सरसों का साग जैसी हरी पत्तेदार सब्जियों को डिलीवरी के बाद खान-पान में शामिल करना बहुत जरूरी है। इन सब्जियों में आयरन, कैल्शियम और विटामिन की भरपूर मात्रा होती है, जो मां और बच्चे के लिए फायदेमंद होती हैं। ये सब्जियां पाचन को सुधारती हैं और शरीर में खून की कमी को पूरा करती हैं। इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियां मां के दूध की गुणवत्ता को भी बढ़ाती हैं।

#2 सूखे मेवे और बीज बादाम, अखरोट, काजू और कद्दू के बीज जैसे सूखे मेवे और बीज ऊर्जा का अच्छा स्रोत होते हैं। इनमें प्रोटीन, स्वस्थ वसा और विटामिन की भरपूर मात्रा होती है, जो मां के शरीर को मजबूती देते हैं और बच्चे के विकास में मदद करते हैं। इन्हें नाश्ते या स्नैक के रूप में खाया जा सकता है, जिससे शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है और भूख भी शांत होती है। शाम के समय और रोजाना सुबह इनका सेवन करना चाहिए।

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#3 दाल और फली मूंगफली, चना और राजमा आदि जैसी दाल और फली प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत होती हैं। ये मां के शरीर को ताकत देते हैं और बच्चे के विकास के लिए भी जरूरी होते हैं। इनका सेवन रोजाना करना चाहिए, ताकि शरीर को पर्याप्त पोषण मिलता रहे और सेहत भी जल्दी ठीक हो सके। दाल और फली में फाइबर भी होता है, जो पाचन क्रिया को सुधारता है और कब्ज जैसी समस्याओं से बचाव करता है।

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#4 दूध और दूध से बने उत्पाद दूध और दूध से बने उत्पाद, जैसे दही और छाछ आदि कैल्शियम का अच्छा स्रोत होते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। इनका सेवन मां के दूध की गुणवत्ता को भी सुधारता है। इसके अलावा दूध में मौजूद प्रोटीन मां के शरीर को ताकत देती है और बच्चे के विकास में अहम भूमिका निभाती है। रोजाना इन उत्पादों का सेवन करने से मां और बच्चे, दोनों को भरपूर पोषण मिलता है।