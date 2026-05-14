नारियल के छिलकों से घर सजाने के 5 आसान तरीके

नारियल के छिलके न केवल पर्यावरण के लिए अच्छे होते हैं, बल्कि इन्हें सजाने से आपके घर की सुंदरता भी बढ़ जाती है। ये छिलके प्राकृतिक सामग्री हैं, जिन्हें आप अलग-अलग तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे न केवल आपके घर को एक अनोखा लुक मिलेगा, बल्कि आप पर्यावरण के प्रति भी जागरूकता बढ़ा सकते हैं। इस लेख में हम आपको नारियल के छिलके को सजाने के कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे।

#1 दीवारों पर लगाएं नारियल के छिलकों को दीवारों पर लगाकर आप अपने घर को एक अनोखा लुक दे सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले छिलकों को अच्छे से साफ करें और फिर इन्हें किसी सुंदर रंग से रंगें या प्राकृतिक रूप में छोड़ दें। आप इनको दीवार पर फ्रेम करके भी लगा सकते हैं या सीधे दीवार पर चिपका सकते हैं। इससे आपकी दीवारें न केवल आकर्षक दिखेंगी बल्कि यह पर्यावरण के अनुकूल भी होगी।

#2 फूलदान बनाएं नारियल के छिलकों का इस्तेमाल फूलदान के रूप में भी किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले छिलकों को अच्छे से साफ करें और फिर इनमें छोटे-छोटे छेद करें ताकि पानी निकल सके। अब इसमें मिट्टी डालकर अपने पसंदीदा पौधे लगाएं। यह फूलदान आपके बगीचे या घर के अंदरूनी हिस्से में एक खास आकर्षण जोड़ेगा। इसके अलावा यह पर्यावरण के अनुकूल भी होगा, जिससे आप प्रकृति के प्रति जागरूकता बढ़ा सकते हैं।

Advertisement

#3 रसोई के लिए बनाएं स्टोरेज बॉक्स रसोई में सामान रखने के लिए आप नारियल के छिलकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले छिलकों को अच्छे से साफ करें और फिर इन्हें किसी सुंदर रंग से रंगें या प्राकृतिक रूप में छोड़ दें। अब इनको छोटे-छोटे बॉक्स के आकार में काट लें और नीचे छेद करें ताकि हवा आ सके। इन बॉक्स को आप मसाले, सूखे मेवे या अन्य छोटे सामान रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।

Advertisement

#4 टेबल सेंटरपीस बनाएं टेबल सेंटरपीस बनाने के लिए भी नारियल के छिलकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले छिलकों को अच्छे से साफ करें और फिर इनमें किसी सुंदर रंग से रंगें या प्राकृतिक रूप में छोड़ दें। अब इनको विभिन्न आकारों में काट लें और इनमें छोटे-छोटे छेद करें ताकि हवा आ सके। इनको आप टेबल पर सजावट के रूप में रख सकते हैं, जिससे आपकी टेबल की सुंदरता बढ़ जाएगी।