पुराने दुपट्टे का इस्तेमाल करके आसानी से बनाएं मेज का कपड़ा, जानिए पूरा तरीका

अगर आपके पास कोई पुराना दुपट्टा रखा हुआ है और आप उसके साथ कुछ नया बनाना चाहते हैं तो टेबलक्लॉथ एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह न केवल आपके घर की सजावट को बढ़ावा देगा, बल्कि पुराने कपड़े का सही उपयोग भी करेगा। इस लेख में हम आपको 5 सरल और प्रभावी टिप्स बताएंगे, जिनसे आप अपने पुराने दुपट्टे से एक सुंदर टेबलक्लॉथ बना सकते हैं।

#1 सही आकार चुनें सबसे पहले यह तय करें कि आपको अपने टेबल के लिए किस आकार का कपड़ा चाहिए। अगर आपका टेबल गोल है तो गोल आकार में कपड़ा काटें और अगर चौकोर है तो चौकोर आकार में काटें। इसके लिए आप अपने टेबल के आकार को मापकर नोट कर लें, ताकि सही मात्रा में कपड़ा काट सकें। ध्यान रखें कि कपड़ा आपके टेबल के आकार से थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ताकि वह अच्छी तरह से फैल सके।

#2 किनारों को सजाएं दुपट्टे के किनारों को सजाना एक अच्छा विचार हो सकता है। आप चाहें तो किनारों पर लटकन, झालर या पट्टियां जोड़ सकते हैं। इससे आपका टेबलक्लॉथ और भी आकर्षक लगेगा। अगर आपके दुपट्टे पर पहले से कोई डिजाइन हो तो उसे बाहर की ओर मोड़कर सिलाई करें, ताकि नया डिजाइन सामने आए। इसके बाद किनारों पर हल्की सिलाई करें, ताकि वे ठीक से बैठें और कोई उभार न रहे।

Advertisement

#3 दोहरी परत बनाएं अगर आप चाहते हैं कि आपका टेबलक्लॉथ मजबूत और टिकाऊ हो तो उसे दोहरी परत बनाकर सिलाई करें। इसके लिए सबसे पहले 2 समान आकार के कपड़े लेकर उनके किनारों को आपस में मिला लें। इसके बाद सिलाई मशीन से चारों ओर से सिलाई करें, ताकि दोनों परतें अच्छी तरह जुड़ी रहें। इससे आपका टेबलक्लॉथ न केवल मजबूत बनेगा, बल्कि उसका लुक भी बेहतरीन लगेगा और वह लंबे समय तक चलेगा।

Advertisement

#4 रंगों का मेल मिलान करें अपने टेबलक्लॉथ के रंगों का ध्यान रखें, ताकि वे आपके घर की बाकी सजावट से मेल खाते हों। अगर आपका फर्नीचर हल्के रंग का है तो गहरे रंग का कपड़ा चुनें और इसके विपरीत अगर फर्नीचर गहरे रंग का है तो हल्के रंग का कपड़ा चुनें। इससे आपके कमरे में संतुलन बना रहेगा और वह देखने में अच्छा लगेगा। इसके अलावा आप अलग-अलग पैटर्न और डिजाइन भी आजमा सकते हैं, जो आपके कमरे के लुक को बढ़ावा देंगे।