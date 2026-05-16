वजन कम करने के लिए सुबह के नाश्ते में शामिल करें ये 5 व्यंजन

वजन नियंत्रित करने के लिए सुबह के नाश्ते में पोषक तत्वों से भरपूर और हल्का खाना शामिल करना चाहिए। हालांकि, अगर आप सुबह के समय कुछ जल्दी और आसान बनाना चाहते हैं तो इसके लिए उपमा, पोहा, पकोड़े और परांठे आदि विकल्प हैं। आइए आज हम आपको 20 मिनट में बनाए जाने वाले 5 नाश्ते के व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो वजन कम करने में मदद कर सकते हैं।

#1 सूजी का उपमा इसके लिए सूजी को भूनकर अलग रख दें, फिर तेल गर्म करके उसमें राई, जीरा, चना दाल, मूंग दाल, करी पत्ते और हरी मिर्च डालकर भूनें। अब पानी डालकर उबाल आने दें और फिर इसमें भुनी हुई सूजी मिलाएं। इसे पकने दें और जब सूजी अच्छी तरह से पक जाए तो इसे प्लेट में निकालकर ऊपर से नींबू का रस और धनिया पत्ती डालकर परोसें। यह एक स्वादिष्ट और सेहतमंद नाश्ता है।

#2 पोहा सबसे पहले चिवड़ा को धोकर एक तरफ रखें, फिर पैन में तेल गर्म करके उसमें सरसों के दाने, मूंगफली, हरी मिर्च और करी पत्ते डालें। अब इसमें चिवड़ा डालें और इसे धीमी आंच पर 5 मिनट तक पकाएं। इसके बाद इसमें नींबू का रस, नमक, चीनी, प्याज, आलू और हरी मिर्च मिलाएं। अब इसे 2 मिनट तक पकाएं और ऊपर से धनिया पत्ती डालकर इसे गर्मागर्म परोसें। यह एक हल्का और पौष्टिक विकल्प है।

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#3 बेसन का चीला इसके लिए बेसन, बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ टमाटर, बारीक कटी हुई हरी धनिया और नमक को मिलाकर एक घोल तैयार करें। अब एक पैन में थोड़ा-सा तेल गर्म करके उसमें घोल फैलाएं। इसके बाद इसे एक तरफ से पकाएं, फिर इसे पलटकर दूसरी तरफ से भी पकाएं। इसी तरह सारे चीले तैयार करके इन्हें गर्मागर्म परोसें। यह नाश्ता स्वादिष्ट और सेहतमंद होता है।

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#4 मूंग दाल के चीले इसके लिए मूंग दाल को रातभर पानी में भिगोएं, फिर अगले दिन इसे मिक्सी में बारीक पीसें। अब इस पेस्ट को एक बर्तन में डालकर उसमें हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट, बारीक कटी पत्तेदार सब्जियां, नमक और थोड़ा पानी मिलाएं। इसके बाद पैन में थोड़ा-सा तेल गर्म करें और इसमें एक लड्डूभर मिश्रण फैलाएं। अब इसे दोनों तरफ से सुनहरा होने तक पकाएं। इसी तरह सारे चीले तैयार करके गर्मागर्म परोसें। यह एक प्रोटीन से भरपूर नाश्ता है।