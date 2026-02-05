घर में पड़े कचरे से बनाई जा सकती हैं सुंदर बालियां, पहनकर लगेंगी सुंदर

बालियां महिलाओं के पसंदीदा गहनों में से एक हैं, जो कानों की शोभा बढ़ाती हैं। बाजार में कई तरह की बालियां मिलती हैं, जो आकर्षक भी होती हैं। हालांकि, क्या आपने कभी सोचा है कि घर में बेकार पड़े सामान से भी सुंदर बालियां बनाई जा सकती हैं? हां, यह संभव है और यह बहुत ही आसान है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे कचरे से नई और सुंदर बालियां बनाने के तरीके बताने वाले हैं।

#1 प्लास्टिक की बोतल से बनाएं बालियां प्लास्टिक की बोतलें पर्यावरण के लिए हानिकारक होती हैं, लेकिन इन्हें दोबारा उपयोग करके आप सुंदर बालियां बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले बोतल को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटें, फिर इन टुकड़ों को अपने पसंदीदा रंग में रंगें। सूखने के बाद इन टुकड़ों पर सिक्का या कोई छोटा सामान चिपकाकर कान की बालियां तैयार करें। यह न केवल पर्यावरण के लिए अच्छा है, बल्कि रचनात्मकता को भी बढ़ावा देता है।

#2 कागज से बनाएं बालियां कागज से बनी बालियां भी एक अच्छा गहना हो सकती हैं। इसके लिए आप पुरानी पत्रिका या अखबार का उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले कागज को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटें, फिर इन टुकड़ों को अपने पसंदीदा आकार में मोड़कर गोंद से चिपका लें। अब इन पर हल्का-सा पानी से बचाव करने वाला स्प्रे छिड़कें, ताकि ये लंबे समय तक इस्तेमाल की जा सकें। आप इन्हें रेजिन से भी प्रिजर्व कर सकते हैं।

#3 कपड़े से बनाएं बालियां पुराने कपड़े अक्सर बेकार हो जाते हैं, लेकिन उनसे भी आप सुंदर बालियां बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले कपड़े को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटें, फिर इन टुकड़ों को दफ्ती या लकड़ी के आधार पर चिपका दें। इस आधार को हुक से जोड़ें और आपकी बालियां तैयार हो जाएंगी। इसके ऊपर रेजिन डाल दें, ताकि ये खराब न हों और मजबूत भी रहें। कपड़ों से अलग-अलग पैटर्न और रंगों वाली बालियां बनाई जा सकती हैं।

#4 बटन से बनाएं बालियां सभी के घरों में ढेर सारे बटन रखे होते हैं, जिनसे आप बालियां तैयार कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले बटन के छोटे-छोटे छेदों से इसमें चेन या धागा डालें। इस धागे या चेन को बालियों वाली हुक में जोड़ दें और आपकी बालियां तैयार हो जाएंगी। आप अलग-अलग रंगों वाले बटन मिलाकर कई बालियां बना सकते हैं और दिल खोल कर अपनी रचनात्मकता दिखा सकते हैं। बड़े और छोटे आकार वाले बटन को मिलाएं।