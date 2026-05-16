रसोई के ये 5 स्थान रहते हैं सबसे ज्यादा गंदे, जानिए इन्हें साफ करने के तरीके

रसोई का हर सामान खाना बनाने से लेकर खाने तक में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में जरूरी है कि इसे साफ-सुथरा रखा जाए। हालांकि, कई लोग कुछ ऐसी जगहों पर ध्यान नहीं देते, जो सबसे ज्यादा गंदे और कीटाणुओं से भरे होते हैं। आइए आज हम आपको रसोई के उन 5 गंदे स्थानों के बारे में बताते हैं, जिनकी सफाई पर शायद ही आपका ध्यान जाता हो।

#1 माइक्रोवेव माइक्रोवेव में खाना गर्म करने के दौरान कई बार खाना बाहर गिर जाता है, लेकिन हम इसे साफ करने की भूल कर देते हैं। इससे कीटाणु पनपने लगते हैं और जब हम गर्म खाना निकालते हैं तो वह भी गंदा हो सकता है। इसलिए माइक्रोवेव की नियमित सफाई जरूरी है। इसके लिए पहले माइक्रोवेव को बंद कर दें, फिर उसमें नींबू के रस के कुछ बूंदे और पानी डालकर उसे गर्म करें। इसके बाद माइक्रोवेव को साफ करें।

#2 रसोई का सिंक रसोई का सिंक भी सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला हिस्सा है, इसलिए यह गंदा हो जाता है। इसे साफ करने के लिए पहले गर्म पानी डालें, फिर बेकिंग सोडा और सिरका डालकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। इसके बाद ठंडे पानी से सिंक को धो लें। इससे सिंक की गंदगी दूर हो जाएगी और यह चमकने लगेगा।

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#3 रसोई के काउंटर रसोई के काउंटर पर अक्सर खाना-कुछाने के बाद हम उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है। काउंटर पर कीटाणु पनपने की संभावना अधिक होती है, लेकिन नियमित सफाई से इन्हें दूर किया जा सकता है। इसके लिए पहले गर्म पानी और साबुन के घोल से काउंटर को साफ करें, फिर सूखे कपड़े से पोंछकर उसे सुखाएं। इससे काउंटर साफ और स्वच्छ रहेगा।

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#4 कटलरी का दराज कटलरी के दराज में हम चम्मच, कांटा, चाकू आदि रखते हैं, लेकिन हम इसे साफ नहीं करते। ऐसे में इसमें कीटाणु पनप सकते हैं और जब हम इनमें से किसी सामान का इस्तेमाल करते हैं तो इससे स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। इसलिए समय-समय पर कटलरी के दराज की सफाई करना जरूरी है। इसके लिए पहले गर्म पानी और साबुन के घोल से दराज को साफ करें, फिर सूखे कपड़े से पोंछकर इसे सुखा लें।