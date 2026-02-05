ये 5 जानवर दिखने में लगते हैं खतरनाक, लेकिन इनकी आवाज होती है बहुत प्यारी

कुछ जानवर अपने खौफनाक रूप और आवाज से लोगों में डर पैदा कर देते हैं। कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं, जो दिखने में काफी डरावने लगते हैं। हालांकि, उनकी आवाज बहुत ही प्यारी होती है। इस लेख में हम आपको ऐसे ही 5 जानवरों के बारे में बताने वाले हैं, जो दिखने में खतरनाक लगते हैं। हालांकि, जब वे बोलते हैं तो उनकी आवाज सुनकर दिल खुश हो जाता है।

#1 चीता चीते सबसे तेज रफ्तार वाले जानवर हैं, जो विशाल बिल्लियों के परिवार का हिस्सा हैं। ये दिखने में काफी भयानक लगते हैं। हालांकि, जब आप इस जानवर की आवाज सुनेंगे तो अपने कानों पर यकीन नहीं कर पाएंगे। चीतों की आवाज काफी पतली होती है, जो बिल्ली से काफी मिलती-जुलती है। चीते अन्य बड़ी बिल्लियों की तरह दहाड़ते नहीं हैं, बल्कि कई तरह की अनोखी आवाजें निकालते हैं। ये तेज आवाज में चहचहाते, गुर्राते, फुफकारते और भौंक सकते हैं।

#2 रैकून रैकून उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले निशाचर स्तनधारी जीव हैं। इन्हें इनके काले चेहरे के और धारीदार पूंछ से पहचाना जा सकता है। रैकून का रूप उनकी आवाज से मेल नहीं खाता है। ये काफी मुखर प्राणी होते हैं, जो बात-चीत करने के लिए 200 से ज्यादा ध्वनियां उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। ये तेज सीटी बजा लेते हैं, गुर्राते हैं और आक्रामक होने पर फुफकारते भी हैं।

Advertisement

#3 कछुआ कछुआ अपनी धीमी चाल और कठोर शेल के कारण अनोखा माना जाता है। इसका चेहरा थोड़ा डरावना होता है और पकड़ काफी मजबूत होती है। हालांकि, इस जीव की आवाज बहुत ही प्यारी लगती है। कछुए आम तौर पर शांत प्राणी होते हैं, लेकिन वे सीमित मात्रा में आवाजें निकालते हैं। कछुओं की सामान्य ध्वनियों में फुफकारना, गुर्राना, घरघराहट और कुछ प्रजातियों में धीमी गर्जना शामिल होती हैं। इस जानवर की आवाज बेहद पतली निकलती है।

Advertisement

#4 ऊदबिलाव ऊदबिलाव एक ऐसा जानवर है, जो दिखने में भी प्यारा लगता है और उसकी आवाज भी प्यारी ही होती है। हालांकि, उसके नाखून उसे डरावना बना देते हैं। जब ऊदबिलाव बोलता है या गाता है तो उसकी आवाज दिल को छू जाती है। ऊदबिलाव ज्यादा बात करने वाले जानवर होते हैं, जो कई तरह की आवाजें निकाल लेते हैं। इनमें चहचहाना, सीटी बजाना, गुर्राना और चिल्लाना शामिल हैं, जिससे वे भावनाएं व्यक्त करते हैं या खतरे का संकेत देते हैं।