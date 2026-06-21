ब्लड प्रेशर ठीक रखने के लिए 30 मिनट टहलने से ज्यादा फायदेमंद हैं ये 5 आदतें
क्या है खबर?
अक्सर डॉक्टर ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए रोजाना 30 मिनट टहलने की सलाह देते हैं। हालांकि, टहलना हमेशा से एकमात्र विकल्प नहीं रहा है। कुछ अन्य आदतें भी हैं, जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद कर सकती हैं। इन आदतों को अपनाकर आप अपने ब्लड प्रेशर को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं। आइए उन आदतों के बारे में जानते हैं, जिन्हें अपनाकर आपका ब्लड प्रेशर स्थिर रहेगा और स्वास्थ्य दुरुस्त रहेगा।
#1
नमक का सेवन कम करें
नमक का अधिक सेवन ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है। इसलिए, इसे कम मात्रा में ही लेने की सलाह दी जाती है। खाने में हल्का नमक डालें और तैयार भोजन में अतिरिक्त नमक न डालें। इसके अलावा पैक्ड खाने में भी ज्यादा नमक होता है, इसलिए इनका सेवन सीमित करें। नमक की जगह अन्य मसालों का उपयोग करें, ताकि खाने का स्वाद भी बना रहे और सेहत पर भी बुरा असर न पड़े।
#2
तनाव प्रबंधन करें
तनाव भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का एक बड़ा कारण हो सकता है। इसलिए, इसे कम करने के लिए योग, ध्यान या गहरी सांस लेने की तकनीकों का अभ्यास करें। इनसे न केवल आपका मन शांत रहेगा, बल्कि ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित रहेगा। तनाव को कम करने के लिए नियमित रूप से ध्यान लगाना और गहरी सांस लेना फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा सकारात्मक सोच और समय-समय पर आराम करना भी जरूरी है।
#3
संतुलित आहार अपनाएं
संतुलित आहार में फल, सब्जियां, अनाज और प्रोटीन शामिल करें। जंक फूड और तैलीय पदार्थों से दूर रहें। फल और सब्जियां न केवल विटामिन और मिनरल प्रदान करती हैं, बल्कि फाइबर भी देती हैं, जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है। चावल और गेहूं आदि जैसे अनाज ऊर्जा का स्रोत होते हैं, जबकि दालें और दूध आदि शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं। इन सभी पोषक तत्वों का संतुलित मिश्रण आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद है।
#4
शराब का सेवन बंद करें
शराब का अत्यधिक सेवन भी ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है। इसलिए, इसे सीमित मात्रा में ही पिएं या इसका सेवन पूरी तरह से बंद करने की कोशिश करें। इससे न केवल आपका ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहेगा, बल्कि आपकी सेहत भी बेहतर होगी। शराब के विकल्प जैसे नींबू पानी या नारियल पानी का सेवन करें, जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। इससे आपकी सेहत ठीक रहेगी और लीवर पर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा।
#5
धूम्रपान छोड़ें
धूम्रपान न केवल आपके फेफड़ों के लिए नुकसानदायक है, बल्कि यह आपके पूरे शरीर पर बुरा असर डालता है। धूम्रपान करने वाले लोगों में हाई ब्लड प्रेशर की समस्या अधिक पाई जाती है। अगर आप धूम्रपान करते हैं तो आज ही इसे छोड़ने का संकल्प लें। ऐसा करने से आपकी कई अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी हल हो जाएंगी। इन 5 आदतों को अपनाकर आप अपने ब्लड प्रेशर को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं।