ब्लड प्रेशर ठीक रखने वाली आदतें

ब्लड प्रेशर ठीक रखने के लिए 30 मिनट टहलने से ज्यादा फायदेमंद हैं ये 5 आदतें

लेखन सयाली 11:04 am Jun 21, 202611:04 am

क्या है खबर?

अक्सर डॉक्टर ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए रोजाना 30 मिनट टहलने की सलाह देते हैं। हालांकि, टहलना हमेशा से एकमात्र विकल्प नहीं रहा है। कुछ अन्य आदतें भी हैं, जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद कर सकती हैं। इन आदतों को अपनाकर आप अपने ब्लड प्रेशर को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं। आइए उन आदतों के बारे में जानते हैं, जिन्हें अपनाकर आपका ब्लड प्रेशर स्थिर रहेगा और स्वास्थ्य दुरुस्त रहेगा।