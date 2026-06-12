योग से जुड़े भ्रम

योग से जुड़े ये भ्रम हैं गलत, जानिए इनकी सच्चाई

लेखन अंजली 11:07 am Jun 12, 202611:07 am

क्या है खबर?

योग एक प्राचीन भारतीय अभ्यास है, जो शरीर और मन के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। हालांकि, योग से जुड़े कई भ्रम लोगों को सही जानकारी से दूर रखते हैं। इन भ्रमों के कारण कई लोग योग को अपनाने से कतराते हैं। इस लेख में हम कुछ प्रमुख भ्रमों और उनकी सच्चाई पर चर्चा करेंगे ताकि लोग योग के असली लाभों को समझ सकें और इसे अपनी जीवनशैली का हिस्सा बना सकें।