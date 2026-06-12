योग से जुड़े ये भ्रम हैं गलत, जानिए इनकी सच्चाई

योग से जुड़े ये भ्रम हैं गलत, जानिए इनकी सच्चाई
क्या है खबर?
योग एक प्राचीन भारतीय अभ्यास है, जो शरीर और मन के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। हालांकि, योग से जुड़े कई भ्रम लोगों को सही जानकारी से दूर रखते हैं। इन भ्रमों के कारण कई लोग योग को अपनाने से कतराते हैं। इस लेख में हम कुछ प्रमुख भ्रमों और उनकी सच्चाई पर चर्चा करेंगे ताकि लोग योग के असली लाभों को समझ सकें और इसे अपनी जीवनशैली का हिस्सा बना सकें।
#1
भ्रम- योग केवल युवा लोगों के लिए होता है
यह सबसे आम भ्रम है कि योग केवल युवा लोगों के लिए होता है। सचाई यह है कि योग किसी भी उम्र के लोगों के लिए फायदेमंद होता है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी लोग योग का अभ्यास कर सकते हैं। योग उम्र के साथ-साथ हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है और मानसिक शांति भी प्रदान करता है। इसलिए किसी भी उम्र के लोग इसे अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं।
#2
भ्रम- योग करने के लिए लचीला होना जरूरी है
कई लोगों का मानना है कि योग करने के लिए पहले से ही लचीला होना जरूरी होता है, जबकि यह पूरी तरह गलत है। योग खुद में एक प्रक्रिया है, जो समय के साथ लचीलापन बढ़ाती है। शुरुआती दौर में अगर आपको कुछ आसन कठिन लगें तो घबराएं नहीं और धीरे-धीरे अभ्यास करें। नियमित अभ्यास से आप न केवल लचीले बल्कि मजबूत भी बन सकते हैं, जिससे आपकी शारीरिक क्षमता में सुधार होगा।
#3
भ्रम- योग एक धर्म विशेष से जुड़ा होता है
यह एक बहुत बड़ा भ्रम है कि योग किसी विशेष धर्म से जुड़ा होता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। योग एक शारीरिक और मानसिक अभ्यास है, जो किसी भी धर्म या संस्कृति से नहीं जुड़ा होता। यह एक सार्वभौमिक अभ्यास है, जिसे कोई भी व्यक्ति अपनी धार्मिक आस्था चाहे जैसी भी हो, अपना सकता है। योग का उद्देश्य शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है, न कि किसी विशेष धर्म या संस्कृति का प्रचार करना।
#4
भ्रम- योग सिर्फ महिलाओं के लिए होता है
यह भी एक गलत धारणा है कि योग सिर्फ महिलाओं के लिए होता है, जबकि ऐसा नहीं है। योग समान रूप से पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए फायदेमंद होता है। पुरुषों को भी योग करने चाहिए क्योंकि इससे उनकी शारीरिक ताकत बढ़ती है और मानसिक शांति मिलती है। इसके अलावा योग से उनकी लचीलापन भी बढ़ती है। इसलिए इस भ्रम से बाहर निकलकर हर किसी को योग अपनाना चाहिए।
#5
भ्रम- योगाभ्यास से कोई परिणाम नहीं मिलता
कई लोगों का मानना है कि योगाभ्यास से कोई परिणाम नहीं मिलता, लेकिन यह पूरी तरह गलत है। नियमित योगाभ्यास करने पर आपको जल्द ही इसके सकारात्मक परिणाम दिखने लगते हैं जैसे कि तनाव में कमी, बेहतर पाचन तंत्र आदि। सही तरीके से किया गया नियमित योगाभ्यास आपके जीवन में कई बदलाव ला सकता है। इन सभी भ्रमों को दूर करते हुए हमें समझना होगा कि योग एक ऐसा अभ्यास है, जो सभी के लिए लाभकारी होता है।