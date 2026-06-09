ऑस्टियोआर्थराइटिस के 5 सामान्य लक्षण, नजरअंदाज करने से बढ़ सकती है बीमारी
क्या है खबर?
ऑस्टियोआर्थराइटिस एक प्रकार का गठिया है, जो जोड़ों के कार्टिलेज को धीरे-धीरे नष्ट करता है। इससे जोड़ों में दर्द और सूजन हो सकती है। यह बीमारी आमतौर पर उम्र बढ़ने के साथ होती है, लेकिन इसके कुछ लक्षण पहले भी दिखाई दे सकते हैं। आइए आज हम आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस के ऐसे लक्षण बताते हैं, जो अक्सर अन्य बीमारियों से मिलते-जुलते होते हैं। इन्हें नजरअंदाज करने से बीमारी बढ़ सकती है।
#1
जोड़ों में दर्द होना
ऑस्टियोआर्थराइटिस का सबसे आम लक्षण है जोड़ों में दर्द होना। यह दर्द खासकर कूल्हे, घुटनों, हाथों और रीढ़ की हड्डी में होता है। अगर आपको बिना किसी कारण के इन जोड़ों में तेज दर्द हो रहा है तो इसे नजरअंदाज न करें और डॉक्टर से संपर्क करें। समय रहते इलाज कराने से अन्य समस्याओं का खतरा कम हो सकता है और आपकी जीवन की गुणवत्ता भी बेहतर हो सकती है।
#2
सुबह उठते ही अकड़न महसूस होना
सुबह उठते ही अकड़न महसूस होना ऑस्टियोआर्थराइटिस का एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। अगर आपको हर सुबह उठते ही अपने हाथों या पैरों में अकड़न महसूस होती है और यह कुछ मिनट या घंटों में ठीक नहीं होती तो यह ऑस्टियोआर्थराइटिस का संकेत हो सकता है। यह लक्षण विशेष रूप से सर्दियों में अधिक दिखाई देता है, जब ठंड के कारण जोड़ों में सूजन और दर्द बढ़ जाता है।
#3
चलने-फिरने में दिक्कत होना
ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण चलने-फिरने में भी दिक्कत हो सकती है। अगर आपको सीढ़ियां चढ़ते या उतरते समय, या सामान्य चलते समय परेशानी हो रही है तो यह ऑस्टियोआर्थराइटिस का संकेत हो सकता है। इस स्थिति में आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, ताकि समय रहते इलाज संभव हो सके। इसके अलावा अगर आपको लंबे समय तक खड़े रहने पर भी परेशानी होती है तो इसे नजरअंदाज न करें और डॉक्टर से संपर्क करें।
#4
हाथों की ताकत कम होना
ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण हाथों की ताकत कम हो सकती है। अगर आपको चीजें पकड़ने या उठाने में परेशानी हो रही हो तो यह ऑस्टियोआर्थराइटिस का संकेत हो सकता है। इस स्थिति में आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, ताकि समय रहते इलाज संभव हो सके। हाथों का कमजोर होना खासकर तब अधिक दिखाई देता है जब जोड़ों में सूजन और दर्द बढ़ जाता है, जिससे दैनिक कार्य करना मुश्किल हो जाता है।
#5
रात को नींद पूरी न होना
ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण रात को नींद पूरी न होना भी एक आम समस्या है। अगर आपको रात को सोने में परेशानी होती है या आपकी नींद बार-बार टूटती रहती है तो यह ऑस्टियोआर्थराइटिस का संकेत हो सकता है। इस स्थिति में आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, ताकि समय रहते इलाज संभव हो सके। इन सभी लक्षणों पर ध्यान देकर आप जल्दी पहचान कर सकते हैं और उचित उपचार ले सकते हैं।