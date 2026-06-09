ऑस्टियोआर्थराइटिस के 5 सामान्य लक्षण

ऑस्टियोआर्थराइटिस के 5 सामान्य लक्षण, नजरअंदाज करने से बढ़ सकती है बीमारी

लेखन सयाली 05:57 pm Jun 09, 202605:57 pm

क्या है खबर?

ऑस्टियोआर्थराइटिस एक प्रकार का गठिया है, जो जोड़ों के कार्टिलेज को धीरे-धीरे नष्ट करता है। इससे जोड़ों में दर्द और सूजन हो सकती है। यह बीमारी आमतौर पर उम्र बढ़ने के साथ होती है, लेकिन इसके कुछ लक्षण पहले भी दिखाई दे सकते हैं। आइए आज हम आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस के ऐसे लक्षण बताते हैं, जो अक्सर अन्य बीमारियों से मिलते-जुलते होते हैं। इन्हें नजरअंदाज करने से बीमारी बढ़ सकती है।