हायपोथायरायडिज्म के 5 कारण

हायपोथायरायडिज्म का कारण बन सकती हैं ये 5 गलतियां, जानिए इनसे बचाव के तरीके

लेखन सयाली 02:41 pm Jun 16, 202602:41 pm

क्या है खबर?

हायपोथायरायडिज्म एक ऐसी स्थिति है, जिसमें थायरॉयड ग्रंथि पर्याप्त मात्रा में हार्मोन का उत्पादन नहीं करती है। यह स्थिति शरीर के कई कार्यों को प्रभावित कर सकती है। अक्सर लोग बिना जाने कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जो इस समस्या को बढ़ा सकती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी सामान्य गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे हायपोथायरायडिज्म का खतरा बढ़ सकता है। साथ ही यह भी जानें कि इन्हें कैसे टाला जा सकता है।