हायपोथायरायडिज्म का कारण बन सकती हैं ये 5 गलतियां, जानिए इनसे बचाव के तरीके
क्या है खबर?
हायपोथायरायडिज्म एक ऐसी स्थिति है, जिसमें थायरॉयड ग्रंथि पर्याप्त मात्रा में हार्मोन का उत्पादन नहीं करती है। यह स्थिति शरीर के कई कार्यों को प्रभावित कर सकती है। अक्सर लोग बिना जाने कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जो इस समस्या को बढ़ा सकती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी सामान्य गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे हायपोथायरायडिज्म का खतरा बढ़ सकता है। साथ ही यह भी जानें कि इन्हें कैसे टाला जा सकता है।
#1
आयोडीन का अत्यधिक सेवन
आयोडीन थायरॉयड हार्मोन के निर्माण के लिए जरूरी तत्व है, लेकिन इसका अत्यधिक सेवन हायपोथायरायज्म को बढ़ा सकता है। आयोडीन की अधिक मात्रा से थायरॉयड ग्रंथि पर दबाव पड़ता है, जिससे यह सही ढंग से काम नहीं कर पाती। इससे हायपोथायरायज्म की समस्या गंभीर हो सकती है। इसलिए, आयोडीन युक्त खाने-पीने की चीजों का सेवन संतुलित मात्रा में ही करें और डॉक्टर की सलाह के बिना किसी भी सप्लीमेंट का सेवन न करें।
#2
तनाव बढ़ना
तनाव भी हायपोथायरायज्म का एक बड़ा कारण हो सकता है। मानसिक दबाव से शरीर में तनाव हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जो थायरॉयड ग्रंथि के कामकाज को प्रभावित करता है। इससे हायपोथायरायज्म की समस्या बढ़ सकती है। इसलिए रोजाना ध्यान, योग या अन्य मानसिक शांति देने वाली गतिविधियों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। इससे न केवल आपका मन शांत रहेगा, बल्कि थायरॉयड ग्रंथि भी सही तरीके से काम करेगी।
#3
खान-पान सही न होना
खान-पान सही न होना भी हायपोथायरायज्म के जोखिम को बढ़ा सकता है। खासकर ऐसे खाने का सेवन करना, जो थायरॉयड ग्रंथि को नुकसान पहुंचा सकते हैं या उसकी कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। इसके लिए अपने खाने में आयोडीन, सेलेनियम और जिंक जैसे पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ शामिल करें। इसके अलावा सोया उत्पाद, कुछ सब्जियां और कैफीन युक्त चीजों से दूरी बनाकर रखें। डॉक्टर से सलाह लेकर डाइट प्लान तैयार करें।
#4
व्यायाम न करना
व्यायाम न करना भी हायपोथायरायज्म के जोखिम को बढ़ा सकता है। नियमित व्यायाम करने से शरीर के हार्मोन्स संतुलित रहते हैं और पाचन क्रिया अच्छी तरह काम करती है। इससे हायपोथायरायज्म की समस्या कम होती है। इसलिए, रोजाना कम से कम 30 मिनट तक कोई न कोई व्यायाम जरूर करें। इससे आपका शरीर सक्रिय रहेगा, स्वास्थ्य का बेहतर ख्याल रखा जा सकता है और थायरॉयड ग्रंथि सही तरीके से काम करेगी।
#5
अनियमित नींद लेना
नींद हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप अनियमित नींद लेते हैं तो इससे न केवल आपका मूड खराब होता है, बल्कि यह थायरॉयड ग्रंथि पर भी बुरा असर डालता है। पर्याप्त और नियमित नींद लेने से थायरॉयड ग्रंथि सही तरीके से काम करती है और हायपोथायरायज्म की समस्या नहीं होती। इसलिए, हर रोज 7-8 घंटे की नींद लेना जरूरी है। इसके अलावा सोने और जागने का समय भी नियमित होना चाहिए।