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गर्मियों के दौरान बाहर जाते समय न पहनें इन रंगों वाले कपड़े, खींचते हैं ज्यादा गर्मी
ज्यादा गर्मी खींचने वाले रंगों के कपड़े

गर्मियों के दौरान बाहर जाते समय न पहनें इन रंगों वाले कपड़े, खींचते हैं ज्यादा गर्मी

लेखन सयाली
May 25, 2026
12:37 pm
क्या है खबर?

गर्मियों में अधिकतर लोग ऐसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं, जो उन्हें गर्मी से राहत दिलाएं। हालांकि, कई लोग कपड़ों का रंग चुनते समय इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि कौन-सा रंग सूरज की रोशनी को अधिक खींचता है और कौन-सा कम। आइए आज हम आपको 5 ऐसे रंगों के बारे में बताते हैं, जो सूरज की रोशनी को अधिक खींचते हैं और इससे आपको सबसे ज्यादा गर्मी लग सकती है।

#1

लाल रंग

लाल रंग गर्मियों के दौरान सबसे ज्यादा गर्मी खींचता है, इसलिए लाल रंग के कपड़े पहनने से बचें। लाल रंग के कपड़े पहनने से शरीर का तापमान बढ़ सकता है और आप असहज महसूस कर सकते हैं। इस रंग के कपड़ों को पहनने से बचें, खासकर जब आप धूप में अधिक समय बिताने वाले हों। इसके बजाय हल्के और ठंडे रंगों का चयन करें, जो सूरज की रोशनी को कम खींचते हैं।

#2

काला रंग

काला रंग भी गर्मियों में सबसे ज्यादा गर्मी खींचता है, इसलिए इससे बने कपड़े पहनने से बचें। काले रंग के कपड़े पहनने से शरीर का तापमान बढ़ सकता है और आपको लू लगने का डर भी हो सकता है। इस रंग के कपड़ों को पहनने से बचें, चाहे वह काली जींस हो, टी-शर्ट हो, शर्ट और या फिर शॉर्ट्स। इसके बजाय हल्के और ठंडे रंगों का चयन करें, जो सूरज की रोशनी को कम खींचते हैं।

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#3

गहरा नीला रंग

गहरा नीला रंग भी गर्मियों में अधिक गर्मी खींचता है, क्यूंकि वह भी एक गहरा शेड होता है। गहरे नीले रंग के कपड़े पहनने से शरीर का तापमान बढ़ सकता है और आपको ज्यादा पसीना भी निकल सकता है। इस रंग के कपड़ों को पहनने से बचें, खासकर जब आप धूप में अधिक समय बिताने वाले हों। इसके बजाय आप नीले के हल्के शेड का विकल्प चुन सकते हैं, जैसे कि आसमानी या एक्वा आदि।

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#4

भूरे रंग

भूरे रंग के कपड़े भी गर्मियों में अधिक गर्मी खींचते हैं, इसलिए इन्हें पहनने से बचना ही बेहतर होता है। भूरे रंग के कपड़े पहनने से शरीर का तापमान बढ़ सकता है और आप असहज महसूस कर सकते हैं। इस रंग के कपड़ों को पहनने से बचें, खासकर जब आप धूप में अधिक समय बिताने वाले हों। इसके बजाय हल्के और ठंडे रंगों का चयन करें, जो सूरज की रोशनी को कम खींचते हैं।

#5

डार्क ग्रे रंग

डार्क ग्रे रंग के कपड़े भी गर्मियों में अधिक गर्मी खींचते हैं, इसलिए इन्हें पहनने से बचें। डार्क ग्रे रंग के कपड़े पहनने से शरीर का तापमान बढ़ सकता है और आपको पसीना और गर्मी झेलनी पड़ सकती है। इस रंग के कपड़ों को पहनने से बचें, खासकर जब आप धूप में अधिक समय बिताने वाले हों। इसके बजाय हल्के और ठंडे रंगों का चयन करें, जो सूरज की रोशनी को कम खींचते हैं।

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