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लेह की यात्रा के दौरान इन 5 जगहों पर जरूर जाएं, बजट के है अनुकूल 
लेह की यात्रा के दौरान इन जगहों पर जाएं

लेह की यात्रा के दौरान इन 5 जगहों पर जरूर जाएं, बजट के है अनुकूल 

लेखन अंजली
May 16, 2026
01:16 pm
क्या है खबर?

लद्दाख का एक प्रमुख पर्यटन स्थल लेह अपने शांत वातावरण, बर्फ से ढके पहाड़ों और खूबसूरत झीलों के लिए जाना जाता है। यह स्थान साहसिक गतिविधियों के शौकीनों और प्रकृति प्रेमियों के लिए आदर्श है। अगर आप बजट में घूमने की योजना बना रहे हैं तो लेह आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहरों का आनंद लेने के लिए आपको ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है।

#1

खारदुंगला पास

खारदुंगला पास को दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर चलने योग्य सड़कों में से एक माना जाता है। यह समुद्र तल से लगभग 17,982 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहां तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ी कठिनाई हो सकती है, लेकिन जब आप यहां पहुंचेंगे तो आपको मिलेगी एक अनोखी यात्रा का अनुभव। खारदुंगला पास से आप हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों का शानदार दृश्य देख सकते हैं, जो आपकी यात्रा को यादगार बना देगा।

#2

पैंगोंग झील

पैंगोंग झील अपने नीले पानी और चारों ओर फैली पहाड़ियों के कारण बहुत प्रसिद्ध है। यह झील भारत और चीन दोनों देशों के बीच स्थित है और इसका पानी ताजगी भरा है। यहां आकर आप नाव की सवारी कर सकते हैं या बस किनारे बैठकर इसकी सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा पैंगोंग झील के आसपास का क्षेत्र भी घूमने लायक है, जहां आप स्थानीय संस्कृति और जीवनशैली को करीब से देख सकते हैं।

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#3

नुब्रा घाटी

नुब्रा घाटी अपने रेगिस्तान, ऊंट सफारी और खूबसूरत दृश्य के लिए जाना जाता है। यहां आप ऊंट सफारी कर सकते हैं या स्थानीय गांवों का दौरा कर सकते हैं। नुब्रा घाटी में हुमरू गांव है, जहां आप स्थानीय लोगों से मिल सकते हैं और उनकी संस्कृति को करीब से देख सकते हैं। इसके अलावा यहां के तिब्बती मठ भी देखने लायक हैं, जो इस क्षेत्र की धार्मिक धरोहर को दर्शाते हैं।

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#4

हेमिस मठ

हेमिस मठ लेह-लद्दाख का सबसे बड़ा तिब्बती बौद्ध मठ है, जिसे 11वीं सदी में स्थापित किया गया था। यह मठ अपनी भव्यता और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। यहां हर साल जून-जुलाई महीने में हेमिस महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें पारंपरिक नृत्य और संगीत प्रस्तुत किए जाते हैं। इस महोत्सव में भाग लेने से आपको स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को समझने का मौका मिलेगा। यहां की वास्तुकला भी देखने लायक है।

#5

शांति स्तूप

शांति स्तूप एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल होने के साथ-साथ पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र भी है। इस स्तूप तक पहुंचने के लिए आपको सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, लेकिन ऊपर से पूरे शहर का दृश्य देखने लायक है। यहां शाम को सूर्यास्त का नजारा बेहद खूबसूरत दिखता है। इस तरह लेह-लद्दाख आपके बजट यात्रा कार्यक्रम में शामिल करने के लिए कई बेहतरीन जगहें हैं, जहां आप प्रकृति सौंदर्य और सांस्कृतिक धरोहर दोनों का आनंद ले सकते हैं।

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