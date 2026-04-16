विद्यार्थियों के लिए 5 बजट फ्रेंडली मील्स, आसानी से हो जाएंगे तैयार

छात्र जीवन में अक्सर पैसे की तंगी रहती है, खासकर जब बात खाने की आती है। ऐसे में बजट फ्रेंडली मील्स बनाकर खाना न केवल आपकी जेब पर हल्का भार डालेगा, बल्कि आपको भरपूर ऊर्जा भी देगा। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप कम खर्च में आसानी से बना सकते हैं और इन्हें बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगेगा।

#1 मसालेदार आलू की सब्जी सबसे पहले एक कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें जीरा, हींग, अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च और हल्दी डालकर भूनें। अब इसमें उबले हुए आलू डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद इसमें नमक, धनिया पाउडर, गरम मसाला और अमचूर डालकर मिलाएं। थोड़ी देर पकाने के बाद इसमें हरा धनिया डालकर गैस बंद कर दें। इसे रोटी या परांठे के साथ गर्मागर्म परोसें।

#2 चावल और दाल की खिचड़ी सबसे पहले चावल और दाल को कुछ देर के लिए पानी में भिगो दें। इसके बाद एक प्रेशर कुकर में घी गर्म करके उसमें जीरा, हींग, अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च डालकर भूनें। अब इसमें चावल और दाल डालकर मिलाएं, फिर इसमें हल्दी, नमक और पानी डालकर पकाएं। जब तक खिचड़ी नरम न हो जाए तब तक इसे पकने दें। इसके बाद इसे गर्मागर्म परोसें।

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#3 आलू और पनीर की सब्जी सबसे पहले एक पैन में तेल गर्म करके उसमें जीरा और हींग डालकर भूनें, फिर इसमें अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च डालकर भूनें। अब इसमें छोटे-छोटे कटे हुए आलू डालकर मिलाएं। इसके बाद इसमें हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, गरम मसाला और अमचूर डालकर मिलाएं। अब इसमें पानी डालकर ढक्कन लगाकर धीमी आंच पर पकाएं। जब आलू नरम हो जाएं तो इसमें पनीर के टुकड़े डालकर मिलाएं। इसे रोटी या परांठे के साथ गर्मागर्म परोसें।

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#4 बेसन के चिल्ले सबसे पहले एक बड़े बर्तन में बेसन, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट और पानी मिलाकर घोल तैयार करें। अब एक तवे पर थोड़ा-सा तेल फैलाकर एक करछी घोल डालें और गोल आकार दें। दोनों तरफ से सुनहरा होने तक पकाएं। इसी तरह सारे चिल्ले बना लें। इन्हें हरी धनिये की चटनी या टमाटर की चटनी के साथ गर्मागर्म परोसें।