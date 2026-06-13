दक्षिणी इटली की यात्रा पर जाएं तो इन 5 जगहों का करें रुख, मिलेगा अनोखा अनुभव

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अल्ब्रोकबेलो का त्रोली हाउस

अलब्रोकोबेलो का त्रोली हाउस एक अनोखी वास्तुकला शैली है, जो स्थानीय पत्थरों से बने होते हैं। ये घर गोलाकार होते हैं और इनकी छतें शंकु के आकार की होती हैं। यहां आकर आप इस अनोखे डिजाइन को देख सकते हैं, जो केवल इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके अलावा यहां के स्थानीय बाजारों में घूमना भी एक बेहतरीन अनुभव है। अल्ब्रोकोबेलो में कई छोटे-छोटे कैफे और खाने की जगहें हैं, जहां आप इटालियन खाना का मजा ले सकते हैं।