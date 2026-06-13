दक्षिणी इटली की यात्रा पर जाएं तो इन 5 जगहों का करें रुख, मिलेगा अनोखा अनुभव
क्या है खबर?
दक्षिणी इटली अपनी समृद्ध संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहर और खूबसूरत नजारों के लिए जाना जाता है। यहां की यात्रा करने से आपको इटली की असली झलक देखने को मिलती है। यह क्षेत्र अपने आकर्षक शहरों, प्राचीन मंदिरों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है। यहां की स्थानीय जीवनशैली और पारंपरिक भोजन का अनुभव भी अनोखा है। दक्षिणी इटली में कई ऐसी जगहें हैं, जहां जाकर आप अपनी यात्रा को यादगार बना सकते हैं।
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प्राचीन शहर पोंटे मोरांडी
पोंटे मोरांडी एक पुराना शहर है, जो रोम और फ्लोरेंस के बीच स्थित है। यह जगह अपने खूबसूरत पुलों और नदियों के लिए मशहूर है। यहां आकर आप पुराने रोमन भवनों को करीब से देख सकते हैं। इसके अलावा यहां के स्थानीय बाजारों में घूमना भी एक बेहतरीन अनुभव है। पोंटे मोरांडी में कई छोटे-छोटे कैफे और खाने की जगहें हैं, जहां आप इटालियन खाना का मजा ले सकते हैं।
#2
नेपल्स की खाड़ी
नेपल्स की खाड़ी एक खूबसूरत समुद्री तट है, जो वेसुवियस पर्वत के पास स्थित है। यहां से सूर्यास्त का दृश्य बेहद आकर्षक लगता है। आप यहां नाव की सवारी कर आसपास के कैप्रि और इस्किया जैसे द्वीपों तक जा सकते हैं। इसके अलावा यहां के समुद्री तट पर आराम करना और ताजे समुद्री भोजन का आनंद लेना भी अच्छा है। नेपल्स की खाड़ी पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय स्थानों में से एक है।
#3
पॉम्पेई का प्राचीन शहर
पॉम्पेई का पुराना शहर एक ऐतिहासिक स्थल है, जो वेसुवियस पर्वत के फटने से पहले यहां रहने वाले लोगों की जिंदगी को दर्शाता है। यह जगह इतिहास प्रेमियों के लिए स्वर्ग समान है, क्योंकि यहां प्राचीन रोमन सभ्यता से जुड़ी कई चीजें मिली हैं। यहां आप पुराने घर, मंदिर और थिएटर आदि देख सकते हैं। इसके अलावा यहां आने वाले पर्यटक रोमन वास्तुकला और जीवनशैली को करीब से देख सकते हैं।
#4
अल्ब्रोकबेलो का त्रोली हाउस
अलब्रोकोबेलो का त्रोली हाउस एक अनोखी वास्तुकला शैली है, जो स्थानीय पत्थरों से बने होते हैं। ये घर गोलाकार होते हैं और इनकी छतें शंकु के आकार की होती हैं। यहां आकर आप इस अनोखे डिजाइन को देख सकते हैं, जो केवल इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके अलावा यहां के स्थानीय बाजारों में घूमना भी एक बेहतरीन अनुभव है। अल्ब्रोकोबेलो में कई छोटे-छोटे कैफे और खाने की जगहें हैं, जहां आप इटालियन खाना का मजा ले सकते हैं।
#5
सालेर्नो का समुद्र तट
सालेर्नो का समुद्र तट दक्षिणी इटली का एक प्रमुख आकर्षण स्थल है। यह जगह अपने साफ-सुथरे पानी और सुनहरी रेत के लिए मशहूर है। यहां परिवार संग समय बिताने, पिकनिक मनाने और धूप सेंकने के लिए कई आदर्श स्थान है। इसके अलावा यहां कई जल खेल भी उपलब्ध हैं, जिनका आनंद लिया जा सकता है। सालेर्नो आने वाले पर्यटकों के लिए यह जगह एक यादगार अनुभव प्रदान करती है। ये सभी जगहें आपको मंत्रमुग्ध कर देंगी।