अप्रैल में घूमने के लिए बेहतरीन हैं ये 5 जगहें, जानिए

अप्रैल का महीना गर्मियों में आता है और इस दौरान तापमान बढ़ने लगता है। ऐसे में कई लोग गर्मियों की छुट्टियों में घूमने के लिए ऐसी जगहों का रुख करते हैं, जहां ठंडा मौसम हो। अगर आप भी ऐसी ही जगहों की तलाश में हैं तो आइए आज हम आपको कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताते हैं, जहां आप अप्रैल में आराम से घूम सकते हैं और वहां की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं।

#1 कश्मीरी घाटी (जम्मू-कश्मीर) कश्मीरी घाटी जम्मू और कश्मीर राज्य का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यह जगह अपने प्राकृतिक नजारों के लिए जानी जाती है। यहां की हरी-भरी वादियां, खूबसूरत झीलें और बर्फ से ढके पहाड़ पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। कश्मीरी घाटी में आप शिकारा नाव की सवारी, गुलमर्ग की हरी घास और पहाड़ों के सुंदर दृश्य का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा आप यहां के स्थानीय बाजारों से खरीदारी भी कर सकते हैं।

#2 शिमला (हिमाचल प्रदेश) हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला एक लोकप्रिय पहाड़ी स्थल है। यह जगह अपने ठंडे मौसम और खूबसूरत नजारों के लिए जानी जाती है। शिमला में आप कुफरी, चर्च, मॉल रोड, द रिज, ग्रीष्मकालीन राजभवन, समर हिल और शिमला संग्रहालय आदि स्थानों पर घूम सकते हैं। इसके अलावा आप यहां पैराग्लाइडिंग, ट्रेकिंग, स्कीइंग, घुड़सवारी, स्केटिंग, गोल्फिंग, टेनिस, रोपवे, कैंपिंग और चढ़ाई जैसी गतिविधियों का भी आनंद ले सकते हैं।

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#3 कच्छ का रण (गुजरात) गुजरात में स्थित कच्छ का रण एक विशाल सफेद रेगिस्तान है, जो अपने खूबसूरत दृश्यों के लिए जाना जाता है। यह जगह रनो उत्सव के लिए मशहूर है। इस उत्सव में आप लोक नृत्य, संगीत और कला का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा आप यहां जीप सफारी, ऊंट सफारी और विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का भी आनंद ले सकते हैं।

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#4 महाबलेश्वर (महाराष्ट्र) महाराष्ट्र में स्थित महाबलेश्वर एक लोकप्रिय पहाड़ी स्थल है, जो अपने ठंडे मौसम और खूबसूरत नजारों के लिए जाना जाता है। महाबलेश्वर में आप प्राणालिका झील, वेन्ना झील, अरथर झरना, प्राणालिका झील, लिंगमाला झरने, संग्रहालय, महाबलेश्वर मंदिर, पॉइंट, संग्रहालय और संग्रहालय आदि स्थानों पर घूम सकते हैं। इसके अलावा आप यहां ट्रेकिंग, चढ़ाई, गोल्फिंग, टेनिस, रोपवे, कैंपिंग, चढ़ाई, रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग जैसी गतिविधियों का भी आनंद ले सकते हैं।