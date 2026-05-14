राजस्थान के 5 सबसे बेहतरीन किले, जहां की यात्रा हो सकती है यादगार
क्या है खबर?
राजस्थान अपने समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए जाना जाता है। यहां के किले न केवल वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण हैं, बल्कि ये राज्य के गौरवशाली अतीत की कहानियां भी सुनाते हैं। इन किलों में घूमते हुए आप इतिहास की गहराइयों में उतर सकते हैं और राजस्थान की शाही जीवनशैली का अनुभव कर सकते हैं। आइए राजस्थान के 5 सबसे बेहतरीन किलों के बारे में जानते हैं।
#1
आमेर का किला
आमेर का किला जयपुर के पास स्थित एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। इस किले का निर्माण 1592 में राजा मन सिंह ने करवाया था। यह अपने बड़े दरवाजों, सुंदर बागानों और विशाल आंगनों के लिए मशहूर है। यहां हाथी की सवारी भी की जा सकती है, जो पर्यटकों के बीच बहुत पसंद की जाती है। आमेर किले की दीवारें पहाड़ियों पर बनी हैं, जिससे यहां से चारों ओर का नजारा बेहद खूबसूरत दिखता है।
#2
मेहरानगढ़ का किला
जोधपुर में स्थित मेहरानगढ़ का किला एक बड़ा किला है, जो 125 मीटर ऊंचा और 1,000 मीटर लंबा है। इस किले का निर्माण 1459 में राजा राव जोत सिंह ने करवाया था। यहां कई संग्रहालय हैं, जिनमें पुराने हथियार, कपड़े और अन्य ऐतिहासिक वस्तुएं रखी गई हैं। इस किले से जोधपुर शहर का नजारा बेहद खूबसूरत दिखता है। यहां आने वाले पर्यटक इस किले की बनावट और इतिहास को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं।
#3
जैसलमेर का किला
रेगिस्तान के बीच स्थित जैसलमेर का किला सुनहरे पीले पत्थर से बना है, जिसे स्थानीय लोग सोनार किला कहते हैं। यह किला 1156 में राजा जैसल सिंह ने बनवाया था और यह दुनिया के सबसे बड़े किलों में से एक माना जाता है। यहां की संकरी गलियां, पुराने मकान और मंदिर इस किले की सुंदरता बढ़ाते हैं। जैसलमेर किले को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया जा चुका है।
#4
चित्तौड़गढ़ का किला
चित्तौड़गढ़ का किला उदयपुर जिले में स्थित सबसे बड़ा किला है, जो अपनी वीरता और गौरवशाली इतिहास के लिए जाना जाता है। यह किला 7वीं शताब्दी में बनाया गया था और यहां रानी पद्मिनी महल, विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ जैसे महत्वपूर्ण स्थल हैं। चित्तौड़गढ़ का किला राजपूत योद्धाओं की बहादुरी की कहानियां सुनाता है। इस किले की दीवारें और दरवाजे आज भी उस समय की शान को बयां करते हैं।
#5
रणथंभौर का किला
रणथंभौर नेशनल पार्क में स्थित रणथंभौर का किला वन्यजीव प्रेमियों के लिए आदर्श स्थान है, क्योंकि यहां सफारी करते हुए आप बाघों को देखने का मौका मिलता है। इस किले का निर्माण 10वीं शताब्दी में हुआ था और यह अपनी अनोखी बनावट और प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है। रणथंभौर किले में घूमते हुए आप वन्यजीवों को उनके प्राकृतिक आवास में देख सकते हैं।