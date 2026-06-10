सुबह योगाभ्यास करने के फायदे

सुबह के समय योग करने से मिल सकते हैं कई स्वास्थ्य लाभ, जानिए 5 फायदे

लेखन अंजली 03:09 pm Jun 10, 202603:09 pm

क्या है खबर?

सुबह योग करना एक बहुत अच्छा अभ्यास है। यह न केवल आपके शरीर को सक्रिय रखता है, बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करता है। योगाभ्यास से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और दिन की शुरुआत ताजगी से होती है। इसके अलावा यह तनाव को कम करने और एकाग्रता बढ़ाने में भी मदद करता है। नियमित योग करने से आप स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। आइए योग करने के 5 फायदे जानते हैं।