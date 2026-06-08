गर्मियों के दौरान नाश्ते में सेब को इन तरीकों से करें शामिल, मिलेगा भरपूर पोषण
क्या है खबर?
सेब एक ऐसा फल है, जो नाश्ते में शामिल करने पर कई तरह के स्वास्थ्य लाभ दे सकता है। इसमें फाइबर, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद हैं। इसके अलावा यह पाचन तंत्र को सुधारता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इस लेख में हम आपको सेब की कुछ ऐसी आसान और स्वादिष्ट रेसिपी के बारे में बताएंगे, जिनसे आप अपने नाश्ते को और भी मजेदार बना सकते हैं।
#1
सेब का रस
सेब का रस नाश्ते के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले ताजे सेब को धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर इन्हें जूसर में डालकर रस निकाल लें। आप इसमें थोड़ा-सा अदरक का टुकड़ा भी मिला सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और बढ़ जाएगा और यह पाचन तंत्र के लिए भी अच्छा रहेगा। इस रस को पीने से आपका पेट भरा हुआ महसूस होगा और आप तरोताजा भी महसूस करेंगे।
#2
सेब का चटपटा सलाद
सेब का चटपटा सलाद एक हल्का और पौष्टिक विकल्प हो सकता है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले ताजे सेब को पतले-पतले टुकड़ों में काट लें। फिर इसमें नींबू का रस, चुटकी भर नमक और थोड़ा-सा शहद मिलाएं। आप चाहें तो इसमें कुछ कटे हुए मेवे भी डाल सकते हैं, जैसे बादाम या अखरोट। यह सलाद न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि आपके शरीर को जरूरी पोषक तत्व भी प्रदान करता है।
#3
सेब की ठंडी स्मूदी
सेब की ठंडी स्मूदी नाश्ते के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक मिक्सर में कटे हुए सेब, दही, दूध (या नारियल पानी) और थोड़ा-सा शहद डालकर अच्छे से ब्लेंड करें। आप चाहें तो इसमें कुछ बर्फ के टुकड़े भी मिला सकते हैं, ताकि यह ठंडा और ताजगी भरा लगे। इस स्मूदी को पीने से आपका पेट भरा हुआ महसूस होगा और आप तरोताजा भी महसूस करेंगे।
#4
सेब का दलिया
सेब का दलिया एक पौष्टिक नाश्ते का विकल्प हो सकता है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले ओट्स को पानी या दूध में पका लें, फिर उसमें कटे हुए सेब डालें और थोड़ी देर पकने दें। ऊपर से बादाम का दूध डालें और स्वाद बढ़ाने के लिए शहद या मेपल सिरप मिलाएं। यह दलिया न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि आपके शरीर को जरूरी पोषक तत्व भी प्रदान करता है।