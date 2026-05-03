देसी टमाटर से दोगुना हो जाता है इन पकवानों का स्वाद, घर वालों को बनाकर खिलाएं

देसी टमाटर खास किस्म के टमाटर होते हैं, जो अपने अनोखे स्वाद और पोषक तत्वों के चलते पसंद किए जाते हैं। ये टमाटर पारंपरिक खेती से उगाए जाते हैं और इन्हें रासायनिक खाद या कीटनाशकों का उपयोग किए बिना उगाया जाता है। देसी टमाटर में एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन-C और अन्य जरूरी पोषक तत्व होते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हैं। आइए आज हम आपको देसी टमाटर से बनाए जाने वाले व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं।

#1 देसी टमाटर का रायता देसी टमाटर का रायता एक ताजगी भरा व्यंजन है, जिसे आप गर्मियों में बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कुछ देसी टमाटर को बारीक काट लें। फिर दही में नमक, भुना जीरा पाउडर और हरा धनिया मिलाकर अच्छे से फेंट लें। अब इसमें कटे हुए टमाटर डालें और हल्का-सा मिलाएं। यह रायता न केवल खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि पेट को ठंडक भी देता है। इसे आप किसी भी मुख्य भोजन के साथ परोस सकते हैं।

#2 देसी टमाटर की चटनी देसी टमाटर की चटनी एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है, जिसे आप अपने स्नैक्स के साथ खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कुछ देसी टमाटर को बारीक काट लें। फिर कढ़ाई में थोड़ा तेल गर्म करके उसमें राई, जीरा और करी पत्ता डालें। अब इसमें कटे हुए टमाटर डालकर थोड़ी देर पकाएं। इसमें नमक, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर मिलाएं। यह चटनी आपके स्नैक्स को और भी स्वादिष्ट बना देगी।

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#3 देसी टमाटर का सूप ठंडे मौसम में गर्मा-गर्म सूप पीने का मजा ही कुछ और होता है। देसी टमाटर का सूप बनाने के लिए सबसे पहले कुछ देसी टमाटर को बारीक काट लें। अब एक पैन में थोड़ा मक्खन गर्म करें और उसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें। इसमें कटे हुए टमाटर डालें और 10 मिनट तक पकाएं। इसके बाद मिश्रण को ठंडा करके मिक्सी में पीस लें, फिर इसे छानकर गैस पर गर्म करें और हरा धनिया डालकर परोसें।

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