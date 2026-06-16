10 मिनट का यह रूटीन आपके तंत्रिका तंत्र को कर सकता है ठीक, रोजाना करें पालन
क्या है खबर?
तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर का एक अहम हिस्सा है, जो हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इसे ठीक रखने के लिए रोजाना कुछ मिनट का ध्यान और प्राणायाम करना फायदेमंद हो सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ सरल और प्रभावी प्राणायाम और ध्यान तकनीकों के बारे में बताएंगे, जिन्हें आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। 10 मिनट का यह रूटीन न केवल आपकी मानसिक शांति देगा, बल्कि आपके शारीरिक स्वास्थ्य को भी सुधार सकता है।
#1
नाड़ी शोधन प्राणायाम
नाड़ी शोधन प्राणायाम एक सरल और प्रभावी तरीका है, जिसे आप किसी भी समय कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आरामदायक मुद्रा में बैठ जाएं और आंखें बंद करें। अब दाएं नथुने को अंगूठे से बंद करके बाएं नथुने से गहरी सांस लें, फिर बाएं नथुने को बंद करके दाएं नथुने से सांस छोड़ें। इस प्रक्रिया को 5-10 मिनट तक दोहराएं। इससे आपका तंत्रिका तंत्र शांत होगा और मानसिक शांति मिलेगी।
#2
भ्रामरी प्राणायाम
भ्रामरी प्राणायाम को भी आप आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए पहले आराम से बैठ जाएं और अपनी आखों को बंद कर लें। अब गहरी सांस लें और उसे धीरे-धीरे छोड़ते हुए ओम की ध्वनि निकालें, जैसे कि मधुर संगीत सुन रहे हों। इस दौरान आपका ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित रहना चाहिए। यह प्रक्रिया 5-10 मिनट तक दोहराएं। इससे आपका तंत्रिका तंत्र शांत होगा और मानसिक शांति मिलेगी।
#3
अनुलोम-विलोम प्राणायाम
अनुलोम-विलोम प्राणायाम आपके तंत्रिका तंत्र को संतुलित करने में मदद करता है। इसके लिए पहले आरामदायक मुद्रा में बैठें और आंखें बंद करें। अब दाएं हाथ के अंगूठे से नाक के दाएं छिद्र को बंद करें और बाएं छिद्र से सांस लें, फिर दाएं हाथ की अनामिका से नाक के बाएं छिद्र को बंद करके सांस छोड़ें। इसी तरह दोनों छिद्रों से सांस लें और छोड़ें। यह प्रक्रिया 5-10 मिनट तक दोहराएं।
#4
ध्यान लगाना
ध्यान लगाना एक पुरानी तकनीक है, जो आपके तंत्रिका तंत्र को मजबूत बनाने में अहम योगदान दे सकती है। इसके लिए सबसे पहले किसी शांत स्थान पर बैठें और अपनी आंखों को बंद कर लें। अब अपने मन को शांत करने की कोशिश करें और किसी एक बात पर ध्यान केंद्रित करें। यह प्रक्रिया 10 मिनट तक जारी रखें। इससे आपका तंत्रिका तंत्र मजबूत होगा और मानसिक शांति भी मिलेगी।
#5
प्राकृतिक माहौल में टहलना
प्राकृतिक माहौल में टहलना भी आपके तंत्रिका तंत्र को ठीक रखने में मदद करता है। इसके लिए सुबह-सुबह या शाम को पार्क या गार्डन में टहलें। इस दौरान गहरी सांस लें और अपने मन को शांत रखें। यह प्रक्रिया 10 मिनट तक करें। इससे आपका तंत्रिका तंत्र मजबूत होगा और मानसिक शांति मिलेगी। इन सभी तरीकों को आप अपनी दिनचर्या में आसानी से शामिल कर सकते हैं और अपने तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रख सकते हैं।