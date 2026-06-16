तंत्रिका तंत्र को ठीक करने वाला रूटीन

10 मिनट का यह रूटीन आपके तंत्रिका तंत्र को कर सकता है ठीक, रोजाना करें पालन

लेखन सयाली 10:39 am Jun 16, 202610:39 am

क्या है खबर?

तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर का एक अहम हिस्सा है, जो हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इसे ठीक रखने के लिए रोजाना कुछ मिनट का ध्यान और प्राणायाम करना फायदेमंद हो सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ सरल और प्रभावी प्राणायाम और ध्यान तकनीकों के बारे में बताएंगे, जिन्हें आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। 10 मिनट का यह रूटीन न केवल आपकी मानसिक शांति देगा, बल्कि आपके शारीरिक स्वास्थ्य को भी सुधार सकता है।