उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सैनिकों के परिवारों को बड़ा तोहफा दिया है

योगी आदित्यनाथ का सैनिकों के परिवारों को तोहफा, वीरता पुरस्कार राशि और भत्ते किए दोगुने

लेखन भारत शर्मा 05:06 pm Nov 14, 202605:06 pm

क्या है खबर?

मेरठ के क्रांतिधरा में शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेना के जवानों और शहीद परिवारों के कल्याण के लिए कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने सभी वीरता पुरस्कार पाने वालों को एक बार मिलने वाली आर्थिक मदद और सालाना भत्ते दोगुने करने की घोषणा की है। सरकार के इस फैसले से परमवीर चक्र से लेकर शौर्य चक्र तक के सभी वीरता और सेवा पदक विजेताओं की आर्थिक स्थिति और सम्मान को सीधा बल मिलेगा।