चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता (तस्वीर: फाइल)

शी जिनपिंग 7 साल बाद आएंगे भारत, प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक के क्या रहेंगे मुद्दे?

लेखन भारत शर्मा 01:04 pm Sep 11, 202601:04 pm

क्या है खबर?

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शनिवार को 18वें BRICS शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत पहुंच रहे हैं। जून 2020 में हुई गलवान घाटी हिंसा के बाद दोनों देशों के बीच उपजे गंभीर सैन्य गतिरोध के बाद जिनपिंग का यह पहला भारत दौरा होगा। वह पिछली बार अक्टूबर 2019 में अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के लिए महाबलिपुरम आए थे। इस दौरान वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। आइए उसके मुद्दों पर नजर डालते हैं।