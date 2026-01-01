दुनियाभर में आतिशबाजी के साथ ऐसे हुआ नए साल 2026 का स्वागत
क्या है खबर?
भारत समेत दुनियाभर के तमाम देशों में बुधवार आधी रात को नए साल का जश्न मनाया गया। जैसे ही घड़ी की दोनों सुइयों ने 12 बजे हाथ मिलाया, वैसे ही आतिशबाजी शुरू हो गई। कहीं आतिशबाजी, कहीं शांत समारोहों और कहीं स्थानीय संस्कृति में निहित सदियों पुरानी परंपराओं के माध्यम से इस क्षण को मनाया गया। दिल्ली में इंडिया गेट और कनॉट प्लेस जैसी मशहूर जगहों पर भारी भीड़ रही। यहां लोग आधी रात के बाद तक जश्न मनाते रहे।
नया साल
दिल्ली में तैनात रहे 20,000 सुरक्षाकर्मी
दिल्ली में यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए 680 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात थे, जबकि सुरक्षा और निगरानी के लिए सड़कों पर 20,000 पुलिसकर्मियों को लगाया गया था। बेंगलुरु में महात्मा गांधी रोड और ब्रिगेड रोड पर उमड़ी भीड़ से रौनक छाई हुई थी। आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा। कश्मीर समेत पहाड़ी राज्यों में मैदानी इलाकों से नया साल मनाने पहुंचे। लाल चौक शहर के केंद्र में स्थित ऐतिहासिक क्लॉक टावर के पास उत्सव आयोजित किए गए।
गोलीबारी
ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में गोलीबारी के बाद सुरक्षा के साये में नया साल
ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में पिछले दिनों यहूदी पर्व हनुक्का के दौरान आतंकी घटना में 18 लोग मारे गए थे, जिससे नए साल के जश्न में काफी सुरक्षा दिखी। सिडनी हार्बर ब्रिज पर वार्षिक आतिशबाजी में भारी पुलिस की मौजूदगी में लोग एकत्रित थे। बॉन्डी बीच पीड़ितों के लिए पुल के खंभों पर श्रद्धांजलि के रूप में मेनोराह (जलप्रपात) प्रदर्शित किया। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में आतंकी गोलीबारी के बाद न्यूयॉर्क के टाइम्स स्कॉयर में कड़ी सुरक्षा के बीच जश्न मना।
ट्विटर पोस्ट
लंदन में नया साल
Happy New Year 2026 London, UK ✨🥂 pic.twitter.com/253cOQOrwE— VIEW (@viewsoff_) January 1, 2026
शांति
एशियाई देशों में शांत परंपरा का पालन, बांग्लादेश में नहीं मना जश्न
पूर्वी और दक्षिणपूर्वी एशिया में, नए साल का जश्न संस्कृति और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार मना। जापान में मंदिर की घंटियां बजाने जैसी पारंपरिक परंपराओं का पालन हुआ। दक्षिण कोरिया के सियोल में बोसिंगक मंडप के आसपास उलटी गिनती और रोशनी प्रदर्शन हुआ। इंडोनेशिया में भूस्खलन-बाढ़ पीड़ितों की याद में उत्सव सीमित रहे। चीन में जुयोंग दर्रे पर उत्सव और ढोल वादन का आयोजन हुआ। बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन के कारण जश्न पर पाबंदी रही।
ट्विटर पोस्ट
बुर्ज खलीफा पर आतिशबाजी
The UAE has officially welcomed in the New Year. 🇦🇪— Maurice (@maurice_lippy) December 31, 2025
Fireworks ERUPT from Burj Khalifa as Dubai marks the New Year with a BANGpic.twitter.com/iyucVTdqaz
आतिशबाजी
यहां आतिशबाजी के साथ स्वागत
बैंकॉक में नव वर्ष के स्वागत में आतिशबाजी और शानदार प्रदर्शनों से रात का आसमान जगमगा उठा। सिंगापुर में भी आतिशबाजी हुई। संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में, बुर्ज खलीफा में आतिशबाजी का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। रोशनी, संगीत और पानी की फुहारों से सजी एक सुनियोजित प्रस्तुति जश्न को यादगार मनाया। पेरिस, रोम और मैड्रिड में आतिशबाजी हुई। लंदन में टेम्स नदी के किनारे स्थित नावों से आतिशबाजी से लंदन आई के पास का आसमान जगमगा गया।
ट्विटर पोस्ट
दिल्ली के कनॉट प्लेस पर खुशी से झूमते लोग
#WATCH | Delhi | People ring in #NewYear2026 in Connaught Place pic.twitter.com/UjfCVVXDca— ANI (@ANI) December 31, 2025
नया साल
सबसे पहले यहां मना जश्न
दुनिया में सबसे पहले नया साल किरिबाती देश के छोटे से द्वीप किरीतिमाती में पहुंचा। प्रशांत महासागर में स्थित इस द्वीपीय देश में जश्न शुरू हो गया है। इसके बाद न्यूजीलैंड के चैथम आइलैंड में जश्न मनाया गया, जो अपने स्थानीय समय से 45 मिनट आगे रहता है। ऑकलैंड शहर में देश की सबसे ऊंची इमारत (240 मीटर) स्काई टॉवर से आतिशबाजी का प्रदर्शन करके 2026 का स्वागत किया गया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर नया साल मना।