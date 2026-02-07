उत्तर प्रदेश में फांसी का दृश्य फिल्मा रही थी महिला, हादसे में चली गई जान

उत्तर प्रदेश में फांसी की शूटिंग के दौरान महिला की मौत

लेखन भारत शर्मा 04:23 pm Feb 07, 202604:23 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक 27 वर्षीय महिला की फांसी के दृश्य का वीडियो बनाते समय हादसा होने से मौत हो गई। पीड़िता की पहचान मोहिनी के रूप में हुई है। उसने रील बनाने के लिए अपने गले में फांसी का फंदा बांध रखा था और शूटिंग के लिए एक स्टूल पर खड़ी थी। उस दौरान संभवत: स्टूल के फिसलने या उसका संतुलन बिगड़ने से फंदा उसके गले में कस गया और उसकी मौत हो गई।