जोजिला सुरंग को क्यों माना जा रहा पाकिस्तान और चीन के खिलाफ भारत का जवाब

जोजिला सुरंग को क्यों माना जा रहा पाकिस्तान और चीन के खिलाफ भारत का जवाब?

लेखन गजेंद्र 07:55 pm Jun 09, 202607:55 pm

क्या है खबर?

भारत ने मंगलवार को एक अहम उपलब्धि हासिल की। आज जम्मू-कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने वाले जोजिला सुरंग का अंतिम निर्माण कार्य पूरा हो गया है। मंगलवार को 13.15 किलोमीटर लंबी सुरंग का आखिरी 'ब्रेकथ्रू' हुआ, जिससे सुरंग का कश्मीर और लद्दाख का सिरा आपस में जुड़ गया। यह सुरंग भारत के लिए सिर्फ 2 राज्यों के बीच सिर्फ संपर्क ही बेहतर नहीं बनाएगी बल्कि पाकिस्तान और चीन के खिलाफ एक बड़ी रणनीतिक तैयारी भी है। आइए जानते हैं कैसे।