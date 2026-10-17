अमेरिका ने भारत पर 100 प्रतिशत टैरिफ से जुड़ा कानून फिलहाल रोक दिया है (फाइल तस्वीर)

डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 100 प्रतिशत टैरिफ से जुड़ा कानून क्यों रोका, हमें क्या फायदा?

लेखन आबिद खान 05:54 pm Oct 17, 202605:54 pm

क्या है खबर?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिंडसे ओ ग्राहम अधिनियम के तहत कई प्रतिबंधों, सीमाओं और शुल्कों को माफ कर दिया है। इस अधिनियम में भारत समेत 5 देशों पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने का प्रावधान था। ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश के तहत अधिनियम की धारा 112 और 113 के अंतर्गत लगाए गए शुल्कों और धारा 102(घ) के अंतर्गत लगाए गए प्रतिबंधों और पाबंदियों को छूट दी है। आइए भारत पर इसका असर समझते हैं।