सोनम वांगचुक ने बताया भूख हड़ताल तोड़ने का कारण

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बिना क्यों तोड़ी भूख हड़ताल? सोनम वांगचुक ने बताया कारण

लेखन गजेंद्र 09:42 am Jul 25, 202609:42 am

क्या है खबर?

दिल्ली के जंतर-मंतर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के साथ शुरू हुई पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल खत्म हो चुकी है। उन्होंने 26वें दिन मेदांता अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में अपना अनशन तोड़ा, जिसके बाद उन पर सवाल उठ रहे हैं। वांगचुक पर छात्रों के हितों से समझौता करने का आरोप लग रहा है। ऐसे में वांगचुक ने वीडियो जारी कर सफाई दी है।