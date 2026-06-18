भारत में मानसूनी बारिश के अभाव में गर्मी से जूझ रहे हैं लोग

IMD की भविष्यवाणी के बाद भी भारत में क्यों नहीं हो रही मानसूनी बारिश?

लेखन भारत शर्मा 07:34 pm Jun 18, 202607:34 pm

क्या है खबर?

देश में निर्धारित समय पर मानसूनी बारिश न होने से अधिकांश हिस्से अभी भी भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग (IMD) की ओर से 4 जून तक दक्षिण-पश्चिम मानसून के आने की भविष्यवाणी के बावजूद बारिश का कोई नामोनिशान नहीं है। इससे महाराष्ट्र जैसे देश के कई हिस्सों में सूखा पड़ गया है। इन परिस्थितियों के बीच, हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है भारत में आखिरकार बारिश क्यों नहीं हो रही और कब होगी?