भारत के अमेरिका के साथ होने वाले संभावित व्यापार समझौते का विरोध कर रहे हैं किसान (तस्वीर: फाइल)

किसान संगठन भारत के हस्ताक्षर किए बिना ही क्यों कर रहे व्यापार समझौते का विरोध?

लेखन भारत शर्मा 03:33 pm Jul 21, 202603:33 pm

क्या है खबर?

पंजाब, हरियाणा और कई अन्य राज्यों के किसान प्रस्तावित भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के विरोध में दिल्ली स्थित किसान घाट पर महापंचायत के लिए दिल्ली जा रहे हैं। इसको देखते हुए हरियाणा पुलिस ने प्रमुख सीमा चौकियों पर सुरक्षा बढ़ाकर बैरिकेडिंग लगा दी। इसी तरह खानाउरी और बस्तारा में किसानों रोक लिया। खास बात यह है कि भारत और अमेरिका ने इस समझौते पर अभी हस्ताक्षर भी नहीं किए है। ऐसे में जानते हैं आखिर किसान विरोध क्यों कर रहे हैं।