NewsBytesExplainer: कौन होते हैं OCI कार्डधारक, क्या अभिनेता इमरान खान को भारत छोड़ना होगा?

रिपोर्ट के मुताबिक, इमरान को आव्रजन और विदेशी अधिनियम, 2025 की 2 धाराओं में नोटिस भेजा गया है।

पहली धारा 7 है, जो सरकार को भारत में विदेशियों के प्रवेश, प्रस्थान, उपस्थिति या आवागमन को विनियमित करने, प्रतिबंधित करने या निषिद्ध करने के लिए आदेश जारी करने का अधिकार देती है।

वहीं, दूसरी धारा 29 है, जिसके तहत सरकार नियम या आदेश का उल्लंघन करने पर किसी विदेशी को भारत से निष्कासित करने का निर्देश दे सकती है।