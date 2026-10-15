अभिनेता इमरान खान को मुंबई पुलिस ने थमाया नोटिस

अभिनेता इमरान खान पर मुंबई पुलिस की बड़ी कार्रवाई, भारत छोड़ने का नोटिस जारी

लेखन नेहा शर्मा 10:36 am Oct 15, 202610:36 am

क्या है खबर?

मुंबई पुलिस ने अभिनेता इमरान खान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस थमाया है। ये कदम मुंबई में आयोजित एंटी-CEC विरोध प्रदर्शन में उनकी भागीदारी के बाद उठाया गया है। पुलिस के इस अल्टीमेटम के बाद अभिनेता पर देश से बाहर होने की तलवार लटक गई है। अमेरिकी नागरिकता होने के कारण प्रदर्शन में शामिल होना नियमों का उल्लंघन माना गया, जिसके चलते उन्हें भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया।