बडगाम में मारा गया लश्कर आतंकी हाशिम मूसा पाकिस्तान की सेना में शामिल था

बडगाम में मारा गया लश्कर आतंकी हाशिम मूसा कौन था, पहलगाम हमले से क्या है जुड़ाव?

लेखन गजेंद्र 06:41 pm Sep 30, 202606:41 pm

क्या है खबर?

जम्मू-कश्मीर के बडगाम में बुधवार को सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के कमांडर मोहम्मद आसिफ उर्फ हाशिम मूसा को ढेर कर दिया। पहलगाम में 22 अप्रैल, 2025 को हुए आतंकी हमले के बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस ने मूसा का स्केच जारी किया था और उसे हमले में शामिल बताया था, लेकिन बाद में पता चला कि मूसा हमले में शामिल नहीं था। तो हाशिम मूसा कौन है और उसका पहलगाम हमले से क्या जुड़ा था? आइए, जानते हैं।