WHO का इबोला अलर्ट: भारत ने की 10,974 यात्रियों की जांच, एक भी मामला नहीं

अभी तक, भारत में इबोला का एक भी मामला सामने नहीं आया है। सरकार इस खतरे को काबू में रखने के लिए कई सख्त कदम उठा रही है। मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े हवाई अड्डों पर खासकर कड़ी जांच की जा रही है। यात्रियों के लिए यात्रा फॉर्म भरना जरूरी कर दिया गया है।

यही नहीं, हवाई अड्डों पर ही आइसोलेशन की खास सुविधाएं भी तैयार की गई हैं। स्वास्थ्य एजेंसियां इस पूरे मामले को नियंत्रण में रखने और सबकी सुरक्षा पक्की करने के लिए मिलकर काम कर रही हैं। लोगों को ऑनलाइन और एयरपोर्ट पर भी जागरूक किया जा रहा है।