WHO का इबोला अलर्ट: भारत ने की 10,974 यात्रियों की जांच, एक भी मामला नहीं
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने हाल ही में इबोला के प्रकोप को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। इस घोषणा के बाद, भारत ने मई के आखिर से अब तक 10,974 ऐसे यात्रियों की जांच की है जो इबोला प्रभावित देशों से आ रहे थे। इनमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा और साउथ सूडान जैसे देश शामिल हैं।
इबोला का एक भी मामला नहीं, भारत ने जांच और सख्त की
अभी तक, भारत में इबोला का एक भी मामला सामने नहीं आया है। सरकार इस खतरे को काबू में रखने के लिए कई सख्त कदम उठा रही है। मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े हवाई अड्डों पर खासकर कड़ी जांच की जा रही है। यात्रियों के लिए यात्रा फॉर्म भरना जरूरी कर दिया गया है।
यही नहीं, हवाई अड्डों पर ही आइसोलेशन की खास सुविधाएं भी तैयार की गई हैं। स्वास्थ्य एजेंसियां इस पूरे मामले को नियंत्रण में रखने और सबकी सुरक्षा पक्की करने के लिए मिलकर काम कर रही हैं। लोगों को ऑनलाइन और एयरपोर्ट पर भी जागरूक किया जा रहा है।