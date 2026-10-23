कौन हैं ITBP के शौर्य कमांडो, जो चीन सीमा पर संभाल रहे सुरक्षा की जिम्मेदारी?

तनावपूर्ण स्थितियों में अग्रिम पंक्ति के रूप में काम करने के लिए ये कमांडो सख्त शारीरिक और सामरिक प्रशिक्षण से गुजरते हैं, जो ऑक्सीजन की कमी और बर्फीले पहाड़ी वातावरण में सहनशक्ति की सीमाओं को बढ़ाता है।

मार्च 2026 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, शौर्य कमांडो प्लाटून सेना के फायर एंड फ्यूरी कोर के साथ मिलकर ऊंचाई वाले अभियानों का संयुक्त प्रशिक्षण ले रही हैं।

इसमें पर्वतारोहण, आधुनिक हथियारों का उपयोग, ड्रोन संचालन और दूसरे युद्ध कौशल शामिल थे।