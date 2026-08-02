मद्रास हाई कोर्ट ने यौन हमले के मामले में चौंकाने वाला फैसला सुनाया है

मद्रास हाई कोर्ट का फैसला, कहा- नाबालिग पर सीटी मारना और हाथ खींचना यौन हमला नहीं

लेखन भारत शर्मा 03:33 pm Aug 02, 202603:33 pm

क्या है खबर?

मद्रास हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि किसी नाबालिग लड़की द्वारा सीटी बजाने को नजरअंदाज करने के बाद जबरन उसका हाथ खींचना यौन उत्पीड़न के दायरे में आता है। उसे यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत यौन हमला नहीं माना जा सकता है। कोर्ट ने यह फैसला मार्च 2020 की एक घटना के लिए विशेष POCSO अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए मंदाई उर्फ ​​मनोगरन की अपील पर सुनवाई के दौरान दिया।