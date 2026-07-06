प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिवसीय दौरे पर रहेंगे (तस्वीर: फाइल)

प्रधानमंत्री मोदी के इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिवसीय दौरे का क्या रहेगा एजेंडा?

लेखन भारत शर्मा 10:21 am Jul 06, 202610:21 am

क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 से 11 जुलाई तक इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। यह दौरा केवल द्विपक्षीय बैठकों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। तीनों पड़ाव मिलकर हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीतिक उपस्थिति को और मजबूत करने का प्रयास दर्शाते हैं। इस यात्रा का मुख्य एजेंडा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग को मजबूत करना, रक्षा संबंधों को बढ़ावा देना, व्यापारिक समझौते और चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना है। आइए प्रमुख एजेंडे जानते हैं।