मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की युवा स्वरोजगार योजना से राज्य में बढ़ी उद्यमियों की संख्या

क्या है उत्तर प्रदेश की MYUVA योजना और यह स्वरोजगार पैदा करने में कितनी सफल रही?

लेखन भारत शर्मा 12:24 pm Aug 04, 202612:24 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश में रोजगार मांगने वाले युवाओं को 'रोजगार देने वाला' बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (MYUVA) योजना वर्तमान में युवाओं के लिए सबसे बड़ा संबल बनकर उभरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की यह फ्लैगशिप योजना न केवल राज्य से पलायन रोक रही है, बल्कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में छोटे उद्योगों का एक मजबूत नेटवर्क तैयार कर रही है। आइए जानते हैं यह योजना क्या और यह कितनी सफल रही है।