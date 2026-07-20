क्या है 'वंदे मातरम विधेयक' और इसमें राष्ट्रीय गीत के अपमान पर क्या सजा प्रस्तावित है?

प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संबंधी अधिनियम में संशोधन करना है ताकि वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण प्राप्त हो सके।

एक बार लागू होने के बाद राष्ट्र गीत का जानबूझकर अपमान करना या उसके गायन के दौरान जानबूझकर व्यवधान उत्पन्न करना राष्ट्रगान से जुड़े मामलों में पहले से लागू दंडों के समान आपराधिक दंडों को आकर्षित कर सकता है।

यह कदम राष्ट्रगीत के 150वें वर्ष के उपलक्ष्य में उठाया जा रहा है।