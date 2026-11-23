नेपाल के जनकपुर धाम को अयोध्या से जोड़ेगी विशेष ट्रेन (तस्वीर: प्रतीकात्मक)

क्या है नेपाल के जनकपुर धाम का पौराणिक महत्व, जिसे अयोध्या से जोड़ेगी विशेष ट्रेन?

लेखन भारत शर्मा 04:52 pm Nov 23, 202604:52 pm

क्या है खबर?

भारत और नेपाल के सदियों पुराने धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों में नया अध्याय जुड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अयोध्या और नेपाल के जनकपुर धाम को जोड़ने वाली नई साप्ताहिक ट्रेन सेवा 'सरयू-कमला एक्सप्रेस' को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर अयोध्या कैंट स्टेशन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। आइए जनकपुर धाम का पौराणिक महत्व जानते हैं।