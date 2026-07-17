राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने तेलंगाना सरकार नोटिस भेजा

क्या है कलमा होमवर्क विवाद, जिसको लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने तेलंगाना सरकार नोटिस भेजा?

लेखन गजेंद्र 03:51 pm Jul 17, 202603:51 pm

क्या है खबर?

तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में हिंदू बच्चों को कलमा याद करने का होमवर्क दिए जाने का विवाद बढ़ता जा रहा है। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने मामले का संज्ञान लेते हुए शुक्रवार को तेलंगाना सरकार को नोटिस जारी किया और मामले की रिपोर्ट मांगी। आयोग का कहना है कि उसे शिकायत मिली है कि एक निजी शिक्षण संस्थान ने छात्रों के लिए इस्लामी धार्मिक शिक्षा और प्रार्थना को अनिवार्य कर दिया है। पूरा मामला क्या है? आइए, जानते हैं।