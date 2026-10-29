हाईवे के टोल प्लाजा पर 1 नवंबर से नियम बदले जाएंगे

हाईवे के टोल प्लाजा पर 1 नवंबर से कौन से नियम बदले जाएंगे? जानिए

लेखन गजेंद्र 08:47 am Oct 29, 202608:47 am

क्या है खबर?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 1 नवंबर से राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाजा पर शुल्क को लेकर कुछ बदलाव किए हैं। सबसे बड़ा बदलाव रियायती लोकल पास से जुड़ा है। नए नियम के मुताबिक, अब टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के अंदर रहने वाले लोगों को मासिक के साथ सलाना पास की सुविधा मिलेगी, जो पहले केवल मासिक तक सीमित थी। इसके अलावा फास्टैग, बिना भुगतान किए टोल पार करने और बैरियर-रहित टोलिंग से जुड़े नियम भी बदले गए हैं