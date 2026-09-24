चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कार्यप्रणाली पर उठ रहे सवाल

क्या है चुनाव आयोग का गुप्त सॉफ्टवेयर, जिसकी छिपाई जा रही जानकारी?

लेखन गजेंद्र 02:57 pm Sep 24, 202602:57 pm

क्या है खबर?

चुनाव आयोग ने मतदाताओं के लिए इस साल जो ECINet डिजिटल सिस्टम बनाया था, वह अब सवालों के घेरे में है। इस सॉफ्टवेयर तक राज्य के चुनाव अधिकारियों तक पहुंच नहीं है, जिससे मतदाताओं के नाम जोड़ने और हटाने में केंद्रीय चुनाव आयोग कार्यालय की मनमानी के आरोप लग रहे हैं। राज्यसभा सांसद साकेत गोखले ने इस सॉफ्टवेयर से संबंधित जानकारी RTI से मांगी थी, जिसे देने से इनकार कर दिया गया है। क्या है ये सॉफ्टवेयर? आइए, जानते हैं।